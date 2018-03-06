Фонд гарантирования вкладов вернул НБУ 300 млн грн

Остаток задолженности ФГВФЛ по состоянию на 3 марта составляет 64 042,9 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 2 марта осуществил очередное досрочное погашение части кредита Национального банка Украины в сумме 300 млн грн, сообщает пресс-служба фонда.

Остаток задолженности ФГВФЛ по состоянию на 3 марта составляет 64 042,9 млн грн, в том числе 4 484,3 - задолженность по кредитам НБУ; 59 558,6 - задолженность по векселям (перед Министерством финансов).

В ФГВФЛ напомнили, что разработали проект Порядка досрочного погашения векселей Фонда (долгов перед государством), который был поддержан на Совете по вопросам финансовой стабильности 19 января 2018. На сегодня Фонд гарантирования ведет консультации с Минфинаном по практической реализации этого механизма. В ФГВФЛ надеются, что в ближайшее время Кабмин примет соответствующее решение, которое позволит начать досрочное погашение указанных долговых обязательств.

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