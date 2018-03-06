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Наличный доллар подешевел на 16 копеек

06.03.2018 10:17
Во вторник, 6 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 16,82 коп до 26,2975 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 16,38 коп - до 26,6665 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,45 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 17,78 коп и составляет 32,2465 грн, средний курс продажи - упал на 16,55 коп до 32,9195 грн. Продать евро дороже можно за 32,4 грн, купить дешевле - за 32,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 10,7 коп и составляет 4,208 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 4,760 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,2975

26,6665

0,4208

0,4760

32,2465

32,9195

Медиана

26,3000

26,6450

0,4365

0,4730

32,2500

32,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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