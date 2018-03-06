Наличный доллар подешевел на 16 копеек

Во вторник, 6 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 16,82 коп до 26,2975 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 16,38 коп - до 26,6665 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,45 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.

Средний курс покупки евро упал на 17,78 коп и составляет 32,2465 грн, средний курс продажи - упал на 16,55 коп до 32,9195 грн. Продать евро дороже можно за 32,4 грн, купить дешевле - за 32,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 10,7 коп и составляет 4,208 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 4,760 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2975 26,6665 0,4208 0,4760 32,2465 32,9195 Медиана 26,3000 26,6450 0,4365 0,4730 32,2500 32,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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