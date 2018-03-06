Наличный доллар подешевел на 16 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 16,38 коп - до 26,6665 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,45 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.
Средний курс покупки евро упал на 17,78 коп и составляет 32,2465 грн, средний курс продажи - упал на 16,55 коп до 32,9195 грн. Продать евро дороже можно за 32,4 грн, купить дешевле - за 32,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 10,7 коп и составляет 4,208 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,3 коп и составляет 4,760 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,2975
|
26,6665
|
0,4208
|
0,4760
|
32,2465
|
32,9195
|
Медиана
|
26,3000
|
26,6450
|
0,4365
|
0,4730
|
32,2500
|
32,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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