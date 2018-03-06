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Марфин Банк сменил название на МТБ Банк

06.03.2018 13:16
Марфин Банк теперь будет называться МТБ Банком

Марфин Банк после прохождения необходимых процедур официально изменил название на МТБ Банк. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"МТВ - money tradition business - новое содержание известного имени на финансовом рынке Украины", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что за свою 25-летнюю историю МТБ Банк в силу объективных обстоятельств несколько раз менял свое название.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Марфин Банк
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