Наличный доллар подешевел еще на 16 копеек

В среду, 7 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 16,70 коп до 26,1250 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 13,32 коп - до 26,5075 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,52 коп и составляет 32,2375 грн, средний курс продажи - вырос на 1,33 коп до 32,9260 грн. Продать евро дороже можно за 32,55 грн, купить дешевле - за 32,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,2 коп и составляет 4,206 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 4,745 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,51 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,67 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1250 26,5075 0,4206 0,4745 32,2375 32,9260 Медиана 26,1500 26,5000 0,4405 0,4700 32,2250 32,9250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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