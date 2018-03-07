Наличный доллар подешевел еще на 16 копеек
Средний курс продажи американской валюты упал на 13,32 коп - до 26,5075 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.
Средний курс покупки евро упал на 3,52 коп и составляет 32,2375 грн, средний курс продажи - вырос на 1,33 коп до 32,9260 грн. Продать евро дороже можно за 32,55 грн, купить дешевле - за 32,7 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,2 коп и составляет 4,206 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 4,745 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,51 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,67 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,1250
|
26,5075
|
0,4206
|
0,4745
|
32,2375
|
32,9260
|
Медиана
|
26,1500
|
26,5000
|
0,4405
|
0,4700
|
32,2250
|
32,9250
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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