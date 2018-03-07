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Наличный доллар подешевел еще на 16 копеек

07.03.2018 10:13
В среду, 7 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 16,70 коп до 26,1250 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 13,32 коп - до 26,5075 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,52 коп и составляет 32,2375 грн, средний курс продажи - вырос на 1,33 коп до 32,9260 грн. Продать евро дороже можно за 32,55 грн, купить дешевле - за 32,7 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 8,2 коп и составляет 4,206 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 4,745 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,51 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,67 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,1250

26,5075

0,4206

0,4745

32,2375

32,9260

Медиана

26,1500

26,5000

0,4405

0,4700

32,2250

32,9250


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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