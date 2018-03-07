Наличный доллар подешевел еще на 23 копейки
Средний курс продажи американской валюты упал на 18,07 коп - до 26,4600 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.
Средний курс покупки евро упал на 8,80 коп и составляет 32,1847 грн, средний курс продажи - упал на 1,77 коп до 32,8950 грн. Продать евро дороже можно за 32,4 грн, купить дешевле - за 32,65 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп и составляет 4,265 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп и составляет 4,735 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,51 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,64 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,0597
|
26,4600
|
0,4265
|
0,4735
|
32,1847
|
32,8950
|
Медиана
|
26,0500
|
26,4950
|
0,4400
|
0,4700
|
32,2000
|
32,9000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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