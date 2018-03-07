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Наличный доллар подешевел еще на 23 копейки

07.03.2018 12:19
В среду, 7 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 23,23 коп до 26,0597 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 18,07 коп - до 26,4600 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,80 коп и составляет 32,1847 грн, средний курс продажи - упал на 1,77 коп до 32,8950 грн. Продать евро дороже можно за 32,4 грн, купить дешевле - за 32,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,4 коп и составляет 4,265 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп и составляет 4,735 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,51 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,64 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,0597

26,4600

0,4265

0,4735

32,1847

32,8950

Медиана

26,0500

26,4950

0,4400

0,4700

32,2000

32,9000


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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