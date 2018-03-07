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Доллар на межбанке потерял 13 копеек

07.03.2018 12:26
Во вторник, 6 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,21/26,25*, к 12:00 котировки составили 26,09/26,12

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,08, максимальные - 26,21. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,12, максимальные - 26,25.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4614/0,4625, к 12:00 котировки составили 0,4576/0,4585.

Торги по евро начались с котировок 32,5423/32,5893,  к 12:00 котировки составили 32,4194/32,4514.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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