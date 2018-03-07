Доллар на межбанке потерял 13 копеек

Во вторник, 6 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,21/26,25*, к 12:00 котировки составили 26,09/26,12

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,08, максимальные - 26,21. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,12, максимальные - 26,25.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4614/0,4625, к 12:00 котировки составили 0,4576/0,4585.



Торги по евро начались с котировок 32,5423/32,5893, к 12:00 котировки составили 32,4194/32,4514.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.