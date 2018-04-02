НБУ за месяц оштрафовал три банка

Нацбанк наложил штрафы на финучреждения Сич, Конкорд, Украинский капитал

Национальный банк Украины (НБУ) в марте применил меры воздействия к четырем банкам, в том числе к трем из них - в виде штрафов. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Регулятор применил к банку Сич меры воздействия в виде штрафа в размере 1,28 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.



НБУ также вынес банку письменное предостережение за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка-публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; ненадлежащее управление рисками и осуществление переоценки рисков клиентов; необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

НБУ оштрафовал банк Конкорд на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Также к Конкорду применены меры воздействия в виде письменного предостережения за ненадлежащую разработку, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка - публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; ненадлежащее обеспечение управления рисками и осуществление переоценки рисков клиентов; необеспечение обнаружения финансовой операции, подлежащей обязательному финансовому мониторингу.



НБУ оштрафовал банк Украинский капитал на 1,21 млн грн за признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.



Нацбанк вынес финучреждению письменное предостережение за ненадлежащую разработку, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка-публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; необеспечение обнаружения финансовой операции, подлежащей обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее исполнение обязанности обеспечивать в своей деятельности управления рисками и осуществлять переоценку рисков клиентов; непредоставление на запрос НБУ достоверной информации; нарушение порядка приостановления финансовых операций; представление недостоверной статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга.



Кроме того, НБУ принял решение о несоответствии председателя правления этого банка требованиям законодательства.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.