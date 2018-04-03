Семь схем мошенничества с использованием банков

Обнал, хищение, фитивные сделки. Самые популярные схемы по версии НБУ

С начала года Нацбанк Украины оштрафовал шесть банков за нарушения правил финмониторинга. Общая сумма штрафов - 10,1 млн грн. Больше половины суммы (6,080 млн) выплатил ТАСкомбанк Сергея Тигипко, который, кроме того, вынужден был отстранить от работы предправления Катерину Мелеш с запретом возглавлять банки в течение 10 лет. Аналогичную санкцию регулятор применил и к СЕО банка Украинский капитал Александру Тихомирову.

НБУ штрафовал или предупреждал также банки Асвио, Конкорд, Сич, Укрбудинвестбанк. Имена конкретных нарушителей НБУ начал публиковать в декабре 2017 года.

В чем претензии Нацбанка? Регулятор преимущественно наказывает банки за участие в схемах по конвертации безналичных средств в наличные, рассказал на брифинге глава департамента финмониторинга НБУ Игорь Береза.

"Наша принципиальная позиция - мы не штрафуем за мелкие или формальные нарушения, которые касаются обычных клиентов, - говорит Береза. - Если Нацбанк применяет санкции, это означает, что банк задействован в масштабной схеме, связанной с отмыванием денег или финансированием терроризма".

В прошлом году Нацбанк оштрафовал 15 финучреждений на 67 млн грн, еще 40 банкам выдали письменные предупреждения. До отстранения руководителей дело доходило только один раз.

В каких схемах мошенники используют украинские банки чаще всего? В НБУ выделили топ-7 типовых случаев. НБУ не раскрывает названия банков - фигурантов конкретных схем.

Занижение валютной выручки

Несколько клиентов-юрлиц некоего банка заключили внешнеэкономические контракты с расчетами в долларах. В ходе их выполнения клиент внес изменения в контракт, заменив доллар на польские злотые. При этом устанавливался абсолютно нерыночный обменный курс: он мог отличаться от реального в 3-10 раз в зависимости от контракта. За счет этого вместо $19 млн, как было указано в первоначальном пуле контрактов, в Украину зашло 12 млн злотых валютной выручки, или около $4 млн.

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Таким образом банк снял с валютного контроля операции на $22 млн. Он фиксировал все условия, в том числе очевидно нерыночные курсы валют, в своих документах. Но ничего не предпринял: ни на внутреннем уровне, ни в плане уведомлений в налоговую или НБУ.

Обнал через фирмы-однодневки

Схема работала в нескольких банках. Вот характерный пример. Группа из 20 юрлиц переводит 2 стройфирмам 91 млн грн в оплату строительных работ и еще 37 млн - в счет оплаты неких маркетинговых услуг, а также поставки зерна и других товаров. Затем они выдают 111 млн грн наличными 42 физлицам для расчетов в командировках по Украине.

Банк проигнорировал явные признаки фиктивности юрлиц. У компаний не было лицензий на работу в строительной отрасли. Это были новосозданные предприятия с одним номинальным владельцем (он же - директор и единственный сотрудник).

Хищение средств госкомпаний

Компания выиграла тендер у государственного предприятия. По нему она получила оплату под закупку оборудования более чем на 50 млн грн. Часть этих денег действительно пошла по назначению. Все остальное в виде кредита и финансовой помощи от компании - победителя тендера получили ее директор (3,36 млн грн) и главбух (23,7 млн грн). Еще 19,6 млн грн банк перечислил за границу физлицу-нерезиденту от имени другого юрлица.

Обе компании ранее фигурировали в уголовном деле о хищении средств Минэнерго. Банк об этом должен был знать.

Фиктивные сделки

В одном из банков работало около 200 компаний, которые выполняли функцию так называемого котла. Они должны были принять средства от четырех предприятий под фиктивную оплату поставок разных товаров и услуг: газ, уголь, ремонт дорог, ценные бумаги. Дальше происходила оплата наличными совершенно других видов товаров: фруктов, секонд-хенда, сигарет.

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Конечная цель этой схемы - передать наличные другим фирмам, например, для выплаты зарплат в конвертах, избежав при этом инкассации в банке. Финучреждение в данном случае также не смогло распознать компании, которые имели все признаки фиктивных.

Мнимый доход для деклараций чиновников

За счет кредита на 38 млн грн, полученного в банке, компания выдавала физлицам финансовую помощь. Они в свою очередь покупали за эти деньги ценные бумаги. Дальше бумаги продавались, и физлица уже могли декларировать эти средства как полученный доход.

Операции проводились по кругу, сформировав совокупный доход в 300 млн грн. Физлицами были известные публичные политические деятели. Этот формальный доход они отображали в своих декларациях.

Наличные в обмен на макулатуру

В одном из банков работала группа из 23 компаний, которые якобы занимались сбором вторсырья с целью его дальнейшей переработки. В числе лиц, собиравших и сдававших этим компаниям пластиковые бутылки и макулатуру, фигуранты уголовных дел, а также известные люди, например, популярная певица.

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Объемы сырья были аномально большими - 612 000 тонн. По подсчетам Нацбанка, чтобы перевезти такую массу, понадобилось бы 284 КАМАЗа в день. В результате работы этой схемы банковское учреждение выдало 4 млрд грн наличными. Получателями выступили несколько физлиц по доверенности от фирм - приемщиков сырья.

Банк при этом устанавливал льготные комиссии за снятие наличных - 0,4% вместо стандартных 1,3%. Это был один из случаев, когда НБУ потребовал отстранения должностных лиц финучреждения.

Уклонение от уплаты налогов

Авторы схемы специально запутывали движение средств. Сначала пять юрлиц рассчитывались с семью другими компаниями за поставки газа. Те перечисляли на счета четырех юрлиц в пяти разных банках 737,7 млн грн за скретч-карты для пополнения мобильных.

Дальше деньги якобы ушли четырем новым компаниям в два банка. Но фактически выручку от продажи скретч-карт их продавцы не получали. Средства исчезали из банковской системы на третьем этапе схемы.

По такому принципу мошенники работали два года. По мнению НБУ, главной целью схемы было сокрытие средств от налогообложения. Это второй прецедент, когда Нацбанк инициировал санкции против руководства одного из банков.

Сергей Шевчук