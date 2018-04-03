Ощадбанк реструктуризирует долги компаний Виктора Полищука

Государственный ощадбанк реструктуризирует долги компаний бывшего владельца банка Михайловский

Государственный Ощадбанк начал две процедуры финансовой реструктуризации долгов компаний Диеса и Технополис-1, контролируемых бизнесменом Виктором Полищуком. Об этом сообщает Секретариат по финансовой реструктуризации.



Процедура реструктуризации долгов была запущена 2 апреля, в тот же день начал действовать мораторий на удовлетворение требований кредиторов.



Завершатся процедуры 2 июля. Кредитором компаний является Ощадбанк.



Связанными с компаниями являются одно физлицо и семь юрлиц: Технополис 15, Лизинговая компания Эльдорадо, 3ДТранс, кипрские Limelm Trading, Lavezzi Properties, Potnef Enterprises.



Бизнесмен Виктор Полищук (в свое время был владельцем банка Михайловский) в 2013 году публично подтверждал, что приобрел сеть Эльдорадо.



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