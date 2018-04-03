Ощадбанк реструктуризирует долги компаний Виктора Полищука
Государственный Ощадбанк начал две процедуры финансовой реструктуризации долгов компаний Диеса и Технополис-1, контролируемых бизнесменом Виктором Полищуком. Об этом сообщает Секретариат по финансовой реструктуризации.
Процедура реструктуризации долгов была запущена 2 апреля, в тот же день начал действовать мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Завершатся процедуры 2 июля. Кредитором компаний является Ощадбанк.
Связанными с компаниями являются одно физлицо и семь юрлиц: Технополис 15, Лизинговая компания Эльдорадо, 3ДТранс, кипрские Limelm Trading, Lavezzi Properties, Potnef Enterprises.
Бизнесмен Виктор Полищук (в свое время был владельцем банка Михайловский) в 2013 году публично подтверждал, что приобрел сеть Эльдорадо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
-
5110
-
4302
-
3554
-
3526
-
3345
- Столица Южной Кореи выпустит собственную криптовалюту 14:50
- Рева: Реформа позволила отсрочить повышение пенсионного возраста 14:20
- Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 356 млн грн 12:45
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:29
- Наличные курсы валют: данные на 12:00 12:12