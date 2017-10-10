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Цена биткоина вплотную приблизилась к рекорду

10.10.2017 14:45
Цена биткоина уверенно зафиксировалась на отметке чуть выше $4800 за монету
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Первая криптовалюта вышла на уровни выше $4800. По данным потокового графика биржи BitStamp за одну монету предлагают $4806 по состоянию на 14:45 UTC+3.

Стремительный рост цены биткоина является следствием ожидающегося хардфорка Bitcoin Gold, который состоится 25 октября. В биткоин сообществе также усиливаются разногласия относительно хардфорка SegWit2x, который запланирован на ноябрь.

Оба хардфорка предполагают появление новых монет для пользователей, что привело к росту объемов торгов за последние сутки. В первую пятерку лидеров по объемам сделок с биткоином на данный час стали биржи Bitfinex, Bithumb, BitFlyer, HitBTC и GDAX.

Индекс доминирования биткоина при совокупной капитализации всех криптовалют в $152 млрд составляет более 52%.

Как сообщалось, 1 августа сеть биткоина разделилась на две валюты, так появился Bitcoin Cash.

Разработчики Bitcoin Gold намерены создать собственную криптовалюту путем форка от блокчейна биткоина по аналогии с возникновением Bitcoin Cash. Разработчики Bitcoin Gold делают ставку на децентрализованный майнинг.

Читайте также: Bitfinex сделала важное заявление по разделению биткоина 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Bitcoin, биткоин, курс биткоина, хард форк, Bitcoin Gold, курс биткоина к доллару, криптовалюта bitcoin, хардфорк
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