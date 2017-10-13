Инвестор потерял $79 000 на неудачном ICO
Один из инвесторов потерял 70 000 при попытке купить токены в AirSwap децентрализованной биржи криптовалют, которая начала краудсейл во вторник в валюте ethereum (ETH).
Одна из возможных причин провала сделки - недостаточное количества эфира у пользователя для финансирования компьютеров, обрабатывающих сделки. В таком случае торговля "разрывается".
Попытка покупки токенов AirSwap была осуществлена с этого блокчейн адреса эфира: 0xf51ec864d5fb2f184198e369fe063fc77045a3ad
Сумма сделки 1700 ETH ($572 322 по состоянию на 17:43 UTC+3). Согласно истории транзакций на Etherscan, это закончилось тем, что человек потерял 236,9516 эфира, стоимостью $79 772.13.
Как показывает Etherscan, инвесторы, у которых были прерваны или отменены сделки, не теряют стоимость транзакции, но теряют количество эфира, необходимое для совершения сделки.
Отметим, что популярный криптовалютный кошелек Coinbase добавил сейфы для Ethereum и Litecoin.
Читайте также: Аргентинский стартап привлек $31 млн на пре-ICO
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus