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Инвестор потерял $79 000 на неудачном ICO

13.10.2017 19:01
Инвестор потерял $79 000 на AirSwap криптовалютной биржи при краудсейле токенов
Фото – airswap.io

Один из инвесторов потерял 70 000 при попытке купить токены в AirSwap децентрализованной биржи криптовалют, которая начала краудсейл во вторник в валюте ethereum (ETH).

Одна из возможных причин провала сделки - недостаточное количества эфира у пользователя для финансирования компьютеров, обрабатывающих сделки. В таком случае торговля "разрывается".

Попытка покупки токенов AirSwap была осуществлена с этого блокчейн адреса эфира: 0xf51ec864d5fb2f184198e369fe063fc77045a3ad

Сумма сделки 1700 ETH ($572 322 по состоянию на 17:43 UTC+3). Согласно истории транзакций на Etherscan, это закончилось тем, что человек потерял 236,9516 эфира, стоимостью $79 772.13.

Как показывает Etherscan, инвесторы, у которых были прерваны или отменены сделки, не теряют стоимость транзакции, но теряют количество эфира, необходимое для совершения сделки.

Отметим, что популярный криптовалютный кошелек Coinbase добавил сейфы для Ethereum и Litecoin.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптоэкономика, токены, криптовалюта Etherеum, криптовалютная биржа, краудсейл токенов, AirSwap, блокчейн адрес
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