Bitfinex прекращает обслуживать американцев
Криптовалютная биржа Bitfinex прекращает обслуживать граждан США с 9 ноября в связи малой значимостью этого рынка.
Компания отмечает, что на сегодняшний день для резидентов США уже недоступны одноранговые переводы. В ноябре они потеряют полную возможность проводить транзакции и участвовать в торговых операциях. До этого времени они должны вывести свои активы с биржи.
В то же время пользователи из США получили исключительное право на продажу токенов RRT (Recovery Right Tokens), выданных держателям выведенных из обращения токенов BFX, которые пострадали от взлома биржи. Отдельно отмечается, что покупать такие токены они права не имеют.
Напомним, что гонконгская биржа криптовалют Bitfinex объявила о постепенном прекращении обслуживания клиентов из США еще в середине августа.
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