Биткоин может подорожать до $25 000

Цена биткоина достигнет $25 000 если первая криптовалюта займет 5% инвестиционных портфелей

Соучредитель FundStrat Global Advisor финансовый стратег Том Ли прогнозирует цену биткоина в 25 000 долларов США, если инвесторы заложат в структуру своих инвестиционных портфелей только 5% первой криптовалюты, сообщает Business Insider.

Том Ли известен на Уолл-стрит своей бычьей позицией в отношении биткойна и считает, что перетекание функции золота как инвестиционного актива в биткоин является ключевым в ценообразовании первой криптовалюты.

"На самом деле это очень консервативная оценка, что инвесторы будут распределять в смешанном портфеле всего пять процентов в альтернативные валюты. Сегодня это распределение намного больше, оно ближе к 10%-15% в некоторых портфелях. Таким образом, при пятипроцентном распределении биткоин оценивается в 25 000 долларов. Но если будет больше, то легко добраться до цены 100 и 200 тысяч долларов", - сказал он.

Тем не менее, в краткосрочной перспективе Ли сам дает консервативные оценки, прогнозируя, что отметка в 6000 долларов будет оставаться потолком до середины 2018 года.

"... Когда люди говорят о неустойчивости Биткойна сегодня, они забывают, что, когда мы ушли из доллара - золотой стандарт доллара, волатильность золота в течение четырех лет была примерно такой же, как и волатильность биткойнов сегодня", - заключил он.

Как сообщалось, на прошлой неделе биткоин тестировал отметку в $6000.

Читайте также: Fundstrat Global Advisors запускает пять криптовалютных индексов

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.