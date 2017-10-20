Криптовалютная биржа Kuna отказалась поддерживать Bitcoin Gold

Украинская криптовалютная биржа Kuna не собирается поддерживать форк Bitcoin Gold, но благосклонно отнеслась к форку Segwit2x

Украинская криптовалютная биржа Kuna не поддерживает форк биткоина, в результате которого появится новая валюта Bitcoin Gold, но начислит всем держателям биткоина (ВТС) сумму в новых токенах, если произойдет хардфорк Segwit2x, сообщается на официальной странице биржи в Facebook.

"Мы не будем поддерживать Bitcoin Gold и начислять его держателям ВТС на бирже. Мы вообще не уверены, что этот форк состоится, и сомневаемся в его технической реализации и в компетенции его разработчиков", - говорится в сообщении биржи.



В то же время, если случится хардфорк Segwit2x то биржа обязуется начислить на баланс всем держателям ВТС сумму в новых токенах, эквивалентную сумме ВТС на их счете на бирже Kuna в момент хардфорка.

"Что касается торгов форком Segwit2x, мы примем решение по ним позже", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, разработчики Bitcoin Gold намерены создать собственную криптовалюту путем форка от блокчейна биткоина по аналогии с возникновением Bitcoin Cash.

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