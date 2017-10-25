Криптокошельки Ledger переходят на оборудование Intel
Компании намерены интегрировать использующуюся в кошельках Ledger операционную систему BOLOS (Blockchain Open Ledger Operating System) в линейку продуктов Intel, где используется технология Software Guard Extensions (SGX).
"На протяжении последних нескольких лет мы наблюдаем растущий спрос на решения для безопасного хранения и управления криптоактивами. После запуска линейки аппаратных кошельков на базе нашей операционной системы, интегрированной в безопасный чип, сотрудничество с такими лидерами рынка, как Intel, даст уникальную возможность предоставлять растущему числу наших клиентов инновационные решения для криптовалютных и блокчейн-приложений", - сказал CEO и сооснователь Ledger Эрик Ларшевек.
Решение от Intel позволит защитить важные данные от несанкционированного использования при помощи SGX-анклавов, в которых, в частности, будут храниться приватные ключи и подписываться транзакции.
Новая разработка будет интегрирована в популярные софтверные криптокошельки, включая Electrum и MyEtherWallet.
Напомним, что цифровой кошелек Bread объявил о крупном обновлении приложения iOS, которое позволит людям хранить всевозможные токены.
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