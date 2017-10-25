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Криптокошельки Ledger переходят на оборудование Intel

25.10.2017 13:01
Производитель аппаратных кошельков для хранения криптовалют Ledger заявил о начале сотрудничестве с компанией Intel
Фото – hyipstat.top

Компании намерены интегрировать использующуюся в кошельках Ledger операционную систему BOLOS (Blockchain Open Ledger Operating System) в линейку продуктов Intel, где используется технология Software Guard Extensions (SGX).

"На протяжении последних нескольких лет мы наблюдаем растущий спрос на решения для безопасного хранения и управления криптоактивами. После запуска линейки аппаратных кошельков на базе нашей операционной системы, интегрированной в безопасный чип, сотрудничество с такими лидерами рынка, как Intel, даст уникальную возможность предоставлять растущему числу наших клиентов инновационные решения для криптовалютных и блокчейн-приложений", - сказал CEO и сооснователь Ledger Эрик Ларшевек.

Решение от Intel позволит защитить важные данные от несанкционированного использования при помощи SGX-анклавов, в которых, в частности, будут храниться приватные ключи и подписываться транзакции.

Новая разработка будет интегрирована в популярные софтверные криптокошельки, включая Electrum и MyEtherWallet.

Напомним, что цифровой кошелек Bread объявил о крупном обновлении приложения iOS, которое позволит людям хранить всевозможные токены.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, криптовалютный кошелек, Intel, rриптокошельки Ledger
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