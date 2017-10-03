Американскую биржу уличили в спекуляциях с криптовалютой Etherеum
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование, связанное с резким снижением котировок цены на Etherеum, которое наблюдалось 21 июня на бирже GDAX, пишет Cryptocoinsnews.
CFTC попросила Coinbase, которая владеет GDAX, предоставить информацию о сбое 21 июня, который привел к тому, что цена эфира снизилась с $317,81 до 10 центов на миллисекунды, прежде чем восстановиться до прежнего уровня.
Финансового регулятора интересует, замешана ли в инциденте маржинальная торговля, используя которую крупные трейдеры могут использовать заемные средства для размещения объемных ставок с высоким риском на будущую стоимость актива.
Вполне вероятно, что обвал был вызван сделкой в размере $12,5 млн, которая спровоцировала панику других трейдеров и торговых ботов на автоматическую продажу эфира.
Coinbase прокомментировала Bloomberg, что компенсировала потери трейдерам, которые пострадали от внезапного обвала курса, и "полностью сотрудничает с регуляторами", но "не знала о формальном расследовании".
В последние месяцы регуляторы США стали обращать больше внимание событиям на криптовалютных рынках. Бывший член CFTC Барт Чилтон (Bart Chilton) недавно написал статью, в которой заявил, что, по его мнению, агентству должно быть предоставлено право расследовать волатильность на криптовалютных рынках. "Нет никаких сомнений в том, что криптовалютные рынки регулируются, и я бы расследовал резкое изменение цен, которое мы наблюдали", - написал он.
Как сообщалось, Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США создает отдел по борьбе с мошенничеством на ICO.
В то же время Федеральный резерв США рассматривает возможность лицензирования криптовалютных бирж.
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