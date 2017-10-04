Европол назвал криптовалюты, которыми пользуются киберпреступники

Полицейская служба Европейского союза считает, что Zcash, Monero и Ether чаще всего используются при нелегальных сделках в даркнете

Полицейская служба Европейского союза сообщила о росте случаев использования криптовалют Zcash, Monero и Ether при осуществлении нелегальных сделок в даркнете, сообщает CoinDesk.

В отчете Европола IOCTA 2017 говорится, что в "цифровом подполье" стремительно набирают популярность различные альткоины, включая Ethereum и Zcash. Отдельно упомянута криптовалюта Monero (XMR), которая своей популярностью обязана "дополнительным функциям безопасности и конфиденциальности".

"Транзакции не могут быть отнесены к какому-либо конкретному пользователю/адресу. Все используемые в транзакции монеты по умолчанию скрыты, а истории платежей остаются конфиденциальными", - уточнили в Европоле преимущества Monero.

В документе говорится, что даркнет-платформы могут создаваться на базе блокчейна Ethereum, а смарт-контракты могут быть использованы для оплаты нелегальных товаров.

Европол не упоминает каких-либо конкретных случаев нелегального использования криптовалюты Zcash. Но в силу конфиденциальности и возможностей "сокрытия, как получателя транзакции, так и суммы", среди даркнет-площадок наблюдается растущий к ней интерес.

Отметим, что вопреки позиции Европола, проект Zcash является партнером форума The Blockchain Alliance. Одной из главных его целей является противодействие киберпреступности и распространению вредоносного программного обеспечения.

Напомним, что Центральный банк ЕС отказался запрещать и регулировать биткоин и другие криптовалюты.

Также крупнейшая в Германии платформа по покупке биткоина Bitcoin.de в ближайшее время намерена добавить поддержку Ethereum.

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