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Сингапур перевел банковскую систему на блокчейн

04.10.2017 13:37
В Сингапуре внедрил блокчейн в банковскую систему, что позволяет записывать, получать доступ и распределять информацию среди банков-участников
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Консорциум, состоящий из сингапурского правительства и ряда крупных банков, завершил первую в регионе ASEAN концепцию блокчейна "Знай своего клиента" (Know Your Client - KYC). В консорциум также входят банковский гигант HSBC, крупнейший банк Японии - Финансовая группа Mitsubishi UFJ (MUFG) и OCBC Bank, пишет Cryptocoinsnews.

KYC позволяет записывать, получать доступ и распределять информацию по распределенной сети среди банков-участников. По сути, банки смогут регистрировать, проверять и делиться информацией о клиенте, с согласия клиента, эффективным, безопасным и мгновенным образом.

Зашифрованные данные клиентов могут быть подтверждены другими государственными реестрами, налоговыми органами и кредитными бюро. Таким образом, использование KYC сводит на нет необходимость проведения ручных проверок, как для банков, так и для клиентов.

"Мы рады тому, что финансовые учреждения разрабатывают инновационные финтех решения для повышения производительности и предоставления более качественных услуг своим клиентам", - говорит исполнительный директор Infocomm Media Development Tan Kiat How.

Ранее сообщалось, что Сингапур оцифровал национальную валюту - сингапурский доллар на платформе Ethereum.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковская система, blockchain, блокчейн, Сингапур
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