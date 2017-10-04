Сингапур перевел банковскую систему на блокчейн
Консорциум, состоящий из сингапурского правительства и ряда крупных банков, завершил первую в регионе ASEAN концепцию блокчейна "Знай своего клиента" (Know Your Client - KYC). В консорциум также входят банковский гигант HSBC, крупнейший банк Японии - Финансовая группа Mitsubishi UFJ (MUFG) и OCBC Bank, пишет Cryptocoinsnews.
KYC позволяет записывать, получать доступ и распределять информацию по распределенной сети среди банков-участников. По сути, банки смогут регистрировать, проверять и делиться информацией о клиенте, с согласия клиента, эффективным, безопасным и мгновенным образом.
Зашифрованные данные клиентов могут быть подтверждены другими государственными реестрами, налоговыми органами и кредитными бюро. Таким образом, использование KYC сводит на нет необходимость проведения ручных проверок, как для банков, так и для клиентов.
"Мы рады тому, что финансовые учреждения разрабатывают инновационные финтех решения для повышения производительности и предоставления более качественных услуг своим клиентам", - говорит исполнительный директор Infocomm Media Development Tan Kiat How.
Ранее сообщалось, что Сингапур оцифровал национальную валюту - сингапурский доллар на платформе Ethereum.
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