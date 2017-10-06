Центробанк Малайзии предупредил о запрете криптовалют

Центральный банк Малайзии предупредил о полном запрете криптовалют

Банк Негара Малайзия (BNM) - центробанк Малайзии рассматривает возможность полного запрета криптовалют на законодательном уровне, однако окончательное решение еще не принято, пишет Malaysian Insight.

"В руководство, которое мы выпустим до конца года, войдут положения о регистрации игроков, сборе информации и обеспечении прозрачности", - сказал руководитель BNM Мухаммад Бин Ибрагим.

В разговоре с журналистами на конференции, темой которой являлись финансовые преступления, он сообщил, что BNM рассмотрит этот вопрос до конца текущего года. При этом намекнул, что финальное решение может оказаться не настолько суровым.

В ответ на вопрос о деталях нового нормативно-правого акта он призвал сохранять терпение. "Сейчас ещё октябрь", - сказал он. "Меньше чем через 3 месяца мы предоставим вам детали".

Ранее BNM сообщал, что создаст свод нормативно-правовых норм, регламентирующих обращение криптовалют.

Читайте также: Центробанк ЕС запретил Эстонии выпускать криптовалюту

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.