Центробанк Малайзии предупредил о запрете криптовалют
Банк Негара Малайзия (BNM) - центробанк Малайзии рассматривает возможность полного запрета криптовалют на законодательном уровне, однако окончательное решение еще не принято, пишет Malaysian Insight.
"В руководство, которое мы выпустим до конца года, войдут положения о регистрации игроков, сборе информации и обеспечении прозрачности", - сказал руководитель BNM Мухаммад Бин Ибрагим.
В разговоре с журналистами на конференции, темой которой являлись финансовые преступления, он сообщил, что BNM рассмотрит этот вопрос до конца текущего года. При этом намекнул, что финальное решение может оказаться не настолько суровым.
В ответ на вопрос о деталях нового нормативно-правого акта он призвал сохранять терпение. "Сейчас ещё октябрь", - сказал он. "Меньше чем через 3 месяца мы предоставим вам детали".
Ранее BNM сообщал, что создаст свод нормативно-правовых норм, регламентирующих обращение криптовалют.
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