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Центробанк Малайзии предупредил о запрете криптовалют

06.10.2017 15:48
Центральный банк Малайзии предупредил о полном запрете криптовалют
Фото – CoinDesk

Банк Негара Малайзия (BNM) - центробанк Малайзии рассматривает возможность полного запрета криптовалют на законодательном уровне, однако окончательное решение еще не принято, пишет Malaysian Insight

"В руководство, которое мы выпустим до конца года, войдут положения о регистрации игроков, сборе информации и обеспечении прозрачности", - сказал руководитель BNM Мухаммад Бин Ибрагим.

В разговоре с журналистами на конференции, темой которой являлись финансовые преступления, он сообщил, что BNM рассмотрит этот вопрос до конца текущего года. При этом намекнул, что финальное решение может оказаться не настолько суровым. 

В ответ на вопрос о деталях нового нормативно-правого акта он призвал сохранять терпение. "Сейчас ещё октябрь", - сказал он. "Меньше чем через 3 месяца мы предоставим вам детали". 

Ранее BNM сообщал, что создаст свод нормативно-правовых норм, регламентирующих обращение криптовалют.

Читайте также: Центробанк ЕС запретил Эстонии выпускать криптовалюту 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, криптоэкономика, Малайзия, криптовалюта bitcoin
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