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Блокчейн стартап Power Ledger на ICO собрал $34 миллиона

06.10.2017 18:06
Австралийский блокчейн стартап Power Ledger привлек инвестиций на $34 млн на первоначальном предложении монет (ICO)
Фото – twogarin.info

В частности, Power Ledger собрал около 27 820 ETH (etherеum), 1050 BTC (bitcoin) и 6 120 LTC (litecoin). От участников токен также привлек $13,23 млн. В целом его поддержало 15 000 человек, сообщает Financial Review.

Общий объем инвестиций включает в себя $17 млн, которые ориентированы на приложения для торговли энергией. Согласно white paper Power Ledger, токен создан для доступа к торговой платформе, которую запускает стартап. Он выступает в качестве общей валютой для заключения умных контрактов между участниками, которые управляют системой.

Стартап участвует в тестах по всему региону, включая Западную Австралию и Новую Зеландию. Он уже привлек внимание нескольких поставщиков коммунальных услуг в Австралии, в том числе Origin Energy, одной из крупнейших в стране.

Напомним, что цифровой кошелек Bread создал универсальное хранилище токенов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: коммунальные услуги, услуги ЖКХ, Австралия, криптоэкономика, ICO, криптовалюта bitcoin, криптовалюта Etherеum, криптовалюта Litecoin, стартап Power Ledger, Новая Зеландия, энергетика
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