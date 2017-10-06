Блокчейн стартап Power Ledger на ICO собрал $34 миллиона

Австралийский блокчейн стартап Power Ledger привлек инвестиций на $34 млн на первоначальном предложении монет (ICO)

В частности, Power Ledger собрал около 27 820 ETH (etherеum), 1050 BTC (bitcoin) и 6 120 LTC (litecoin). От участников токен также привлек $13,23 млн. В целом его поддержало 15 000 человек, сообщает Financial Review.

Общий объем инвестиций включает в себя $17 млн, которые ориентированы на приложения для торговли энергией. Согласно white paper Power Ledger, токен создан для доступа к торговой платформе, которую запускает стартап. Он выступает в качестве общей валютой для заключения умных контрактов между участниками, которые управляют системой.

Стартап участвует в тестах по всему региону, включая Западную Австралию и Новую Зеландию. Он уже привлек внимание нескольких поставщиков коммунальных услуг в Австралии, в том числе Origin Energy, одной из крупнейших в стране.

Напомним, что цифровой кошелек Bread создал универсальное хранилище токенов.

Читайте также: Coinbase добавил хранилища для криптовалют Ethereum и Litecoin

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.