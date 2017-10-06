Блокчейн стартап Power Ledger на ICO собрал $34 миллиона
В частности, Power Ledger собрал около 27 820 ETH (etherеum), 1050 BTC (bitcoin) и 6 120 LTC (litecoin). От участников токен также привлек $13,23 млн. В целом его поддержало 15 000 человек, сообщает Financial Review.
Общий объем инвестиций включает в себя $17 млн, которые ориентированы на приложения для торговли энергией. Согласно white paper Power Ledger, токен создан для доступа к торговой платформе, которую запускает стартап. Он выступает в качестве общей валютой для заключения умных контрактов между участниками, которые управляют системой.
Стартап участвует в тестах по всему региону, включая Западную Австралию и Новую Зеландию. Он уже привлек внимание нескольких поставщиков коммунальных услуг в Австралии, в том числе Origin Energy, одной из крупнейших в стране.
Напомним, что цифровой кошелек Bread создал универсальное хранилище токенов.
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