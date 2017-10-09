Банк Англии переводит конфиденциальность клиентов на блокчейн
Центральный банк Великобритании обнародовал еще одно решение (proof-of-concept - PoC) в рамках своей растущей финтех программы на технологии блокчейн.
Согласно сообщению Банк Англии работает с пилотным блокчейн-стартапом Chain.
"PoC рассмотрит, в какой степени системы с распределенными реестрами могут быть настроены для обеспечения конфиденциальности среди участников, сохраняя данные в общей книге: один из святых граалей DLT-дизайна", - сказал исполнительный директор центрального банка по банковскому делу, платежам и финансовой устойчивости Банка Англии Эндрю Хаузер.
На сегодня Банк Англии разрабатывает четыре направления, внедряя технологию блокчейн. Все они сосредоточены на обработке финансовой информации. Одно из них призвано обслуживать судебные разбирательства в режиме реального времени (RTGS) с использованием технологий, разработанных компанией Ripple, а также пилот по обмену активами с участием PwC.
Центральный банк Великобритании впервые выразил свою заинтересованность в применении блокчейна для обеспечения конфиденциальности данных в апреле этого года.
Банк Англии рассматривает многочисленные варианты применения технологии, включая ее использование в качестве основы для цифровой валюты, выпущенной центральным банком.
Напомним, что British Petroleum совершила первый тест блокчейн-платформы для торговли энергетическими активами.
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