Банк Англии переводит конфиденциальность клиентов на блокчейн

Центральный банк Великобритании переводит конфиденциальность клиентов на блокчейн рамках своей финтех программы

Центральный банк Великобритании обнародовал еще одно решение (proof-of-concept - PoC) в рамках своей растущей финтех программы на технологии блокчейн.

Согласно сообщению Банк Англии работает с пилотным блокчейн-стартапом Chain.

"PoC рассмотрит, в какой степени системы с распределенными реестрами могут быть настроены для обеспечения конфиденциальности среди участников, сохраняя данные в общей книге: один из святых граалей DLT-дизайна", - сказал исполнительный директор центрального банка по банковскому делу, платежам и финансовой устойчивости Банка Англии Эндрю Хаузер.

На сегодня Банк Англии разрабатывает четыре направления, внедряя технологию блокчейн. Все они сосредоточены на обработке финансовой информации. Одно из них призвано обслуживать судебные разбирательства в режиме реального времени (RTGS) с использованием технологий, разработанных компанией Ripple, а также пилот по обмену активами с участием PwC.

Центральный банк Великобритании впервые выразил свою заинтересованность в применении блокчейна для обеспечения конфиденциальности данных в апреле этого года.

Банк Англии рассматривает многочисленные варианты применения технологии, включая ее использование в качестве основы для цифровой валюты, выпущенной центральным банком.

Напомним, что British Petroleum совершила первый тест блокчейн-платформы для торговли энергетическими активами.

Читайте также: Сингапур перевел банковскую систему на блокчейн

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.