 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.75  27.11   EUR:  31.34  31.98
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Банк Англии переводит конфиденциальность клиентов на блокчейн

09.10.2017 11:00
Центральный банк Великобритании переводит конфиденциальность клиентов на блокчейн рамках своей финтех программы
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Центральный банк Великобритании обнародовал еще одно решение (proof-of-concept - PoC) в рамках своей растущей финтех программы на технологии блокчейн.

Согласно сообщению Банк Англии работает с пилотным блокчейн-стартапом Chain.

"PoC рассмотрит, в какой степени системы с распределенными реестрами могут быть настроены для обеспечения конфиденциальности среди участников, сохраняя данные в общей книге: один из святых граалей DLT-дизайна", - сказал исполнительный директор центрального банка по банковскому делу, платежам и финансовой устойчивости Банка Англии Эндрю Хаузер.

На сегодня Банк Англии разрабатывает четыре направления, внедряя технологию блокчейн. Все они сосредоточены на обработке финансовой информации. Одно из них призвано обслуживать судебные разбирательства в режиме реального времени (RTGS) с использованием технологий, разработанных компанией Ripple, а также пилот по обмену активами с участием PwC.

Центральный банк Великобритании впервые выразил свою заинтересованность в применении блокчейна для обеспечения конфиденциальности данных в апреле этого года.

Банк Англии рассматривает многочисленные варианты применения технологии, включая ее использование в качестве основы для цифровой валюты, выпущенной центральным банком.

Напомним, что British Petroleum совершила первый тест блокчейн-платформы для торговли энергетическими активами.

Читайте также: Сингапур перевел банковскую систему на блокчейн 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптоэкономика, blockchain, блокчейн, цифровая валюта, Банк Англии
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров