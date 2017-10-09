Японская криптобиржа выпустила собственную карту VISA

Криптобиржа Bitflyer представила собственную предоплаченную карту VISA

Крупнейшая криптобиржа Японии Bitflyer представила собственную карту Visa, которую можно пополнить через Bitflyer или другой биткоин-кошелёк, сообщает NewsBitcoin.

Пользователи имеют возможность подать заявку на получение карты с 6 октября, а после получения - пополнять её и расплачиваться в любой точке, принимающей карты Visa.

В месяц на карту можно внести 30 000 иен ($267), за всё время пользования картой - 1 млн иен ($8879). Срок действия карты - 5 лет. Остаток по счёту не может превышать 100.000 иен.

Комиссия не взимается ни за выпуск, ни за обслуживание карты. Пополнить карту можно онлайн на сайте Bitflyer либо через мобильное приложение. Остаток по счёту отображается в японской иене.

Для получения карты Bitflyer пользователям предлагается подать заявку на сайте оператора предоплаченных карт Vandle. Согласно информации на сайте Vandle, их карты принимаются "в более чем 40 млн торговых точек в 200 странах и регионах мира".

Напомним, что в Японии появятся одиннадцать новых криптовалютных бирж.

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