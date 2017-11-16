Теория большого шторма. Почему биткоин не финансовая пирамида

Что общего между биткоином и Facebook, и почему курс криптовалюты подвержен резким колебаниям

Скептики всех мастей пророчат крах биткоина уже на протяжении семи лет. Но взрывной успех первой криптовалюты заставляет многих искать ответ на вопрос, почему его цена продолжает так уверенно расти? Его сравнивают с золотом, кто-то поясняет тем, что это форма сохранения ценности. Большинство склоняется к мысли, что биткоин не что иное, как продукт финансовых схем "пирамидального" характера или попросту спекулятивный пузырь.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно знать ряд фундаментальных факторов, определяющих природу биткоина. На самом деле, это и валюта, и платежная система и транзакционный протокол в одном флаконе. Единого мнения еще нет. Но и в истории финансов подобный феномен встречается впервые.

Самое понятное объяснение успеха первой криптовалюты дал Том Ли, советник инвестиционного фонда Fundstrat Capital. По его мнению, рост биткоина объясняется законом Меткалфа.

Согласно этому закону, полезность любой сети пропорциональна квадрату численности пользователей этой сети. И число сторонников биткоина именно как социальной сети сейчас растет день от дня.

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Задумайтесь - в чем ценность Facebook? В количестве пользователей и в их вовлеченности и активности в социальной сети. Здесь точно также, чем больше пользователей, тем выше цена криптовалюты. Чем больше людей адаптируют первую криптовалюту к своим потребностям, тем ценнее она будет.

Конечно, никто не отбрасывает такие факторы как ограниченная эмиссия токена, рост затрат на электроэнергию для функционирования сети и спекулятивную составляющую стоимости. Но именно количество пользователей является определяющим.

Несмотря на страхи, биткоин постепенно входит в легальное поле. Япония первая признала биткоин в качестве платежной единицы. Другие государства также заявляют о возможной полной или частичной легализации криптовалюты.

Но пока биткоин - это только экспериментальный платежный инструмент.

Как определяется цена криптовалюты

Существует много факторов, влияющих на котировки. Один из них - совокупный спрос. Это обязательное условие - кто-то должен быть согласен принимать платеж вашей валютой. Чем больше тех, кто готов принять вашу валюту, тем выше ее стоимость. Большую часть сделок сегодня заключают в долларах (24,3% или 18 трлн). Это частично обеспечивает стабильную цену и относительно низкую волатильность доллара и его стабильность.

Биткоин - это протокол для совершения, валидации и хранения информации о финансовых транзакциях среди участников сети. По сути, это форма цифровой валюты, которая используется участниками. Оценить количество пользователей биткоина сложно, но считается что таковых около 5-10 млн человек. С расширением сети пользователей цена биткоина будет расти.

В отличие от доллара биткоин отличается сильной волатильностью. Сегодня курс условно может держаться на отметке $7000, завтра он может преспокойно упасть до $5500, а через несколько дней снова восстановить позиции. Что абсолютно немыслимо для традиционных валют, вполне нормально на криптовалютном рынке.

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Чем объясняется высокая волатильность котировок биткоина? Андреас Антонополус, финансист и евангелист биткоина, часто приводит аналогию с кораблем в шторме. Если маленькая шлюпка попала в шторм - ее болтает по волнам и носит ветром. Однако если в шторм попал грузовой корабль, волны его не волнуют, он спокойно идет по курсу.

Сейчас капитализация биткоина - около $120 млрд. Мелочь в сравнении с традиционными валютами. Сегодня любой игрок, зашедший на рынок криптовалюты с $10-20 млн, может значительно повлиять на рынок. Биткоин все еще остается сетью с крайне ограниченным количеством пользователей, хотя шум в СМИ создает впечатление, что это феномен планетарного масштаба.

Почему биткоин - не финансовая пирамида

Вначале приведу определение финансовой пирамиды, которое дала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Американский регулятор определяет финансовую пирамиду (схема Понзи) как форму инвестиционного мошенничества, которая включает выплату предполагаемой прибыли существующим инвесторам из фондов, собранных у новых инвесторов.

Организаторы схемы Понзи часто привлекают новых инвесторов обещаниями инвестировать собранные фонды в проекты с высоким коэффициентом возврата инвестиций и минимальным риском. Во многих схемах Понзи, вместо полноценного инвестирования, мошенники заняты привлечением новых денежных средств, с помощью которых они проводят обещанные выплаты ранним инвесторам и присваивают часть этих фондов для личного использования.

Криптовалюты, в свою очередь, имеют очень широкую область применения. Более того, рынок криптовалют практически не регулируется, что привлекает массу мошенников, желающих нажиться на популярной теме. Поэтому многие альтернативные криптовалюты сегодня - это действительно формы финансовых пирамид. Чаще всего цена таких криптовалют основана исключительно на спекуляции и обмане.

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Это не означает, что все криптовалюты - это обман. Некоторые формы альтернативных криптовалют имеют понятную модель ценообразования. Компании-эмитенты этих криптовалют подкрепляют их реальной стоимостью, которую и создают. На мой взгляд, такие криптовалюты как Ether, DASH, Tether, Ripple, Litecoin, NEM, Monero действительно создают ценность.

В схеме Понзи всегда есть центральное звено - заинтересованное лицо. Биткоин - это форма протокола совершения, верификации и хранения финансовых транзакций, построенная на технологии децентрализованной базы данных - блокчейн. Блокчейн лишен центрального звена и является лишь технической основой для проведения транзакций, хранения информации о них.

Создатели биткоина не привлекают новых пользователей и не выплачивают прибыль прошлым пользователям. Они также не могут использовать деньги инвесторов для личных целей. Это невозможно технически - код биткоин находится в открытом доступе, любой может исследовать логику работы сети.

Таким образом, нельзя дать однозначного ответа, являются ли криптовалюты финансовыми пирамидами. Все зависит от частного случая. Но биткоин под определение финансовой пирамиды точно не попадает.

Юрий Милютин

операционный директор агентства блокчейн-проектов The 8760







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