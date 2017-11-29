Курс биткоина превысил отметку в $11 тысяч

Максимальная стоимость биткоина 29 ноября составила $11 342

Курс биткоина вечером 29 ноября превысил отметку в $11 тыс. Максимальная стоимость криптовалюты составила $11 342. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

При этом при открытии торгов биткоин торговался по $9,9 тыс. По состоянию на 17.00 по киевскому времени биткоин стоил $11 239.

Как сообщалось, 28 ноября курс биткоина впервые превысила $10 тыс. на торгах в Южной Корее.

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