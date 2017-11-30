НБУ и НКЦБФР обнародовали общее заявление по криптовалютам

Украинские финансовые регуляторы заявили, что вопрос правового статуса криптовалют пока не решен

Все, кто планирует вкладывать собственные средства в криптовалюты, должны осознавать, что осуществляют такие операции на собственный риск. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net совместно заявили представители Национального банка, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальной комиссии, регулирующей сферу финансовых услуг.

Регуляторы отметили, что сложная правовая природа криптовалют не позволяет признать их ни денежными средствами, ни валютой и платежным средством другой страны, ни валютной ценностью, ни электронными деньгами, ни ценными бумагами, ни денежным суррогатом.

Финансовые регуляторы продолжают прорабатывать вопрос о правовом статусе криптовалют и законодательное урегулирование операций с ними.

"Целью такого урегулирования является защита прав потребителей, противодействие отмыванию средств и других противоправных действий, идентификация субъектов операций (финансовый мониторинг), механизм налогообложения полученных доходов, декларирования и т.д.", - говорится в письме.

Также НБУ, НКЦБФР и НКРСФУ заявили, что примут во внимание позицию регуляторов других стран.

Как сообщалось, что НКЦБФР не поддержала в текущей редакции законопроекты об обращении криптовалют в Украине и о стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине.

Ранее совет НБУ призвал регуляторов финансового рынка определиться с правовым статусом криптовалют в Украине.

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