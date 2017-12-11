Чикагская биржа опционов запустила торги биткоин-фьючерсами

Фьючерсы на Bitcoin подорожали на Чикагской бирже опционов на 25%, достигнув $18 тыс., после дебютных торгов в воскресенье.

Согласно данным торгов, сегодня утром январские фьючерсы на Bitcoin торговались на уровне $18,4 тыс. При этом ранее в ходе торгов они дорожали на 25%, до $18,7 тыс., пишет DW.

Чикагская биржа опционов провела 10 декабря первые торги фьючерсными контрактами на биткоины. В начале торгов курс январских фьючерсов на самую популярную криптовалюту находился на уровне $15 тыс.

Стремительный рост курса самой популярной криптовалюты связывают, в первую очередь, с намерением Чикагской товарной биржи начать торговлю фьючерсами на биткоины.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.