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Чикагская биржа опционов запустила торги биткоин-фьючерсами

11.12.2017 10:38
Фьючерсы на Bitcoin подорожали на Чикагской бирже опционов на 25%, достигнув $18 тыс., после дебютных торгов в воскресенье.
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Согласно данным торгов, сегодня утром январские фьючерсы на Bitcoin торговались на уровне $18,4 тыс. При этом ранее в ходе торгов они дорожали на 25%, до $18,7 тыс., пишет DW.

Чикагская биржа опционов провела 10 декабря первые торги фьючерсными контрактами на биткоины. В начале торгов курс январских фьючерсов на самую популярную криптовалюту находился на уровне $15 тыс.

Стремительный рост курса самой популярной криптовалюты связывают, в первую очередь, с намерением Чикагской товарной биржи начать торговлю фьючерсами на биткоины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin
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