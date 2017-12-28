Южная Корея может закрыть криптовалютные биржи

Власти Южной Кореи рассматривают возможность закрытия национальных биткоиновых бирж

Правительство Южной Кореи объявило о более жестких мерах по борьбе с торговлей криптовалютами в стране, и заявило, что рассматривает возможность закрытия национальных биткоиновых бирж. Об этом сообщает Wall Street Journal.

В сообщении правительства Южной Кореи отмечается, что власти "больше не могут оставлять без внимания аномальную ситуацию с криптовалютами" и "необоснованно перегретый" рынок криптовалют.

Законодательные инициативы могут вступить в силу с начала 2018 г. Они предусматривают введение запрета на использование анонимных криптовалютных счетов, а также лишат банки возможности предоставлять расчетное обслуживание для анонимных сделок с криптовалютами.

Правительство Южной Кореи также предупреждает, что криптовалюты "могут быть уязвимы к потенциальным мошенничествам и хакерским атакам на биржи".

Южная Корея - важный рынок для криптовалютного сообщества. На долю этой страны в какие-то моменты приходилось порядка 25% глобальной активности в торговле биткоинами.

Ранее сообщалось, что жертвами корейской криптопирамиды стали 18 тыс. инвесторов.

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