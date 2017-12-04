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Братья, подавшие в суд на Цукерберга, стали биткоин-миллиардерами

04.12.2017 10:24
Братья Уинклвоссы, подавшие в суд на Цукерберга за кражу идеи Facebook, стали первыми биткоин-миллиардерами в мире
Братья Уинклвоссы (фото - EPA)

Братья Уинклвоссы, известные тем, что подали на Марка Цукерберга в суд за кражу идеи создания социальной сети Facebook, стали первыми биткоин-миллиардерами в мире. Об этом сообщает AIN.

В рамках урегулирования судебного спора (с Цукербергом - ред.) они получили порядка $66 млн отступных, из которых $11 млн вложили в биткоины в 2013 году. Тогда криптовалюта продавалась по цене $120 за монету.  По имеющимся данным, они купили около 100 тысяч биткоинов, на тот момент это было около 1% всех биткоинов в мире.

Состояние братьев увеличилось в 100 раз с момента покупки. В основном рост происходил в 2017 году, когда цена биткоина выросла с $1 тыс. до $11 тысяч.

Неизвестно, продавали ли они криптовалюту с того времени, или, возможно, докупали. Ранее братья активно поддерживали биткоин и выступали за его развитие и государственную поддержку. 

Компания PayPal начала блокировать учетные записи пользователей, которые связаны с криптовалютами.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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