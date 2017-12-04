Братья, подавшие в суд на Цукерберга, стали биткоин-миллиардерами

Братья Уинклвоссы, подавшие в суд на Цукерберга за кражу идеи Facebook, стали первыми биткоин-миллиардерами в мире

Братья Уинклвоссы, известные тем, что подали на Марка Цукерберга в суд за кражу идеи создания социальной сети Facebook, стали первыми биткоин-миллиардерами в мире. Об этом сообщает AIN.



В рамках урегулирования судебного спора (с Цукербергом - ред.) они получили порядка $66 млн отступных, из которых $11 млн вложили в биткоины в 2013 году. Тогда криптовалюта продавалась по цене $120 за монету. По имеющимся данным, они купили около 100 тысяч биткоинов, на тот момент это было около 1% всех биткоинов в мире.



Состояние братьев увеличилось в 100 раз с момента покупки. В основном рост происходил в 2017 году, когда цена биткоина выросла с $1 тыс. до $11 тысяч.



Неизвестно, продавали ли они криптовалюту с того времени, или, возможно, докупали. Ранее братья активно поддерживали биткоин и выступали за его развитие и государственную поддержку.



Компания PayPal начала блокировать учетные записи пользователей, которые связаны с криптовалютами.



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