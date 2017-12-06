Биткоин уже приблизился к отметке в $13 тысяч
06.12.2017 09:38
Курс биткоина установил очередной рекорд, капитализация рынка криптовалюты превысила $200 млрд
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Курс биткоина на торгах во вторник, 5 декабря, превысил отметку в $12 тыс. Максимальное значение курса в этот день достигло $12 032. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Утром 6 декабря биткоин торговался уже по $12 735.
В целом капитализация рынка биткоинов превысила $200 млрд.
Как сообщалось, 28 ноября курс биткоина впервые превысила $10 тыс., 20 ноября - $11 тыс.
Также сообщалось, что в Японии и США начались торги фьючерсами на биткоин.
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