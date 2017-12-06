Биткоин уже приблизился к отметке в $13 тысяч

Курс биткоина установил очередной рекорд, капитализация рынка криптовалюты превысила $200 млрд

Курс биткоина на торгах во вторник, 5 декабря, превысил отметку в $12 тыс. Максимальное значение курса в этот день достигло $12 032. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Утром 6 декабря биткоин торговался уже по $12 735.

В целом капитализация рынка биткоинов превысила $200 млрд.

Как сообщалось, 28 ноября курс биткоина впервые превысила $10 тыс., 20 ноября - $11 тыс.

Также сообщалось, что в Японии и США начались торги фьючерсами на биткоин.

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