Криптовалюта Petro будет обеспечиваться венесуэльской нефтью
06.12.2017 09:58
Президент Венесуэлы намерен в ближайшее время подписать сертификацию на криптовалюту Petro
Николас Мадуро (фото - EPA)
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ближайшее время подпишет сертификацию на криптовалюту Petro, которая будет поддержана венесуэльскими запасами нефти. Об этом сообщает Прайм.
"В ближайшее время я подпишу создание сертификатов Petro, в которые мы вносим как поддержку тысячи баррелей нефти с нефтеносного пояса Ориноко", - заявил Мадуро в эфире гостелевидения.
По его словам, поддержкой новой криптовалюте также выступят имеющиеся у страны запасы золота и бриллиантов.
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