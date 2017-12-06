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Криптовалюта Petro будет обеспечиваться венесуэльской нефтью

06.12.2017 09:58
Президент Венесуэлы намерен в ближайшее время подписать сертификацию на криптовалюту Petro
Николас Мадуро (фото - EPA)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ближайшее время подпишет сертификацию на криптовалюту Petro, которая будет поддержана венесуэльскими запасами нефти. Об этом сообщает Прайм.

"В ближайшее время я подпишу создание сертификатов Petro, в которые мы вносим как поддержку тысячи баррелей нефти с нефтеносного пояса Ориноко", - заявил Мадуро в эфире гостелевидения.

По его словам, поддержкой новой криптовалюте также выступят имеющиеся у страны запасы золота и бриллиантов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта
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