Шесть неочевидных аргументов против ICO

Стали жертвой криптовалютной лихорадки и планируете проведение ICO? Вам стоит серьезно подумать

Долгое время я думала, что в сфере IT все четко и по правилам. Ведь компьютеры не умеют лгать, они подчиняются программе. Спустя несколько лет руководства IT-компанией иллюзии разрушились. Зачастую никто, включая создателя, не может объяснить поведение программы.



Криптоэкономика, как причудливый синтез математики, информационных технологий и финансов также подвержена заблуждениям и мифам. Особенно когда дело касается больших денег. Если вы предприниматель и вам пришла идея провести ICO, не спешите идти на поводу у этой мысли. Мифов вокруг ICO меньше, чем в астрологии, но тоже хватает. Давайте разберем по косточкам все скрытые ловушки связанные с ICO, о которых вам никто не скажет.



ICO - дешевле некуда



Дешевизна проведения ICO - одно из главных заблуждений. Его подогревают множество всевозможных "консультантов" и "специалистов ICO под ключ". Увы, если в начале развития крипторынка это и вправду было так, то сейчас стоимость хорошего размещения оценивается в $1 млн и выше, что сравнимо с традиционным размещением акций - IPO.



Конечно, IPO требует структуризации бизнеса и приведения его в удобную для рынка форму, чего, пока еще, не требует молодой крипторынок. Но фокус расходов здесь заметно сместился в сторону маркетинга. Размещая токены, вам предстоит провести множество встреч и жестко торговаться за каждый процентный пункт.



Придется и колесить по миру, иногда побывав в пяти странах за неделю, а встречи будут обычно проходить за маленьким столиком во время ланча или в переговорке на конференции. И тысячи диалогов посредством электронных каналов. Telegram, Bitcointalk, Reddit, Facebook и Twitter станут вашими лучшими друзьями.



И, наконец, реклама. Сотни тысяч долларов в неделю. При этом стоимость публикаций в топовых изданиях растет постоянно в разы. Причина проста - большая конкуренция. Вы далеко не единственный, кто желает токенизировать активы. Помимо вас, одновременно ICO проводят еще два-три десятка команд. Чистая битва маркетинга, и за победу нужно платить. Платить очень много.



Золотые горы просто так



Второй по счету, но не менее вредный миф. Да, в СМИ достаточно публикаций о стартапах, которые зарабатывают десятки миллионов долларов. И маркетологи будут радостно подогревать ваш интерес подобными примерами.



Конечно же, они умолчат о том, что большая часть этой суммы была получена за счет роста стоимости собранных эфирок. А вторую половину выкупили большие венчурные фонды по особой договоренности.



Однако реальность куда прозаичнее. В последнее 3-4 месяца мы наблюдаем серьезный недобор заявленных сумм большинства проектов на ICO. Аналитики по-разному оценивают количество провалов, но это не менее 70% всех предложений токенов.



На фоне растущих затрат на маркетинг, потратить больше, чем собрать - вполне реальная перспектива.



Крипта - не деньги, налоговая не придет



Как жестоко ошибаются те, кто так думает. К сожалению, эпоха свободы и саморегулирования в криптомире подходит к концу. Сейчас уже большинство национальных регуляторов предпринимает целый букет действий по ограничению киптовалютного оборота из-за огромного количества темных ICO. А ведь вам делать бизнес еще долгие годы. Именно поэтому юристы - ваши лучшие друзья. Не меньше, чем маркетологи.



На самом деле структурирование бизнеса под ICO может запросто перекрыть все сложности выхода компании среднего размера на традиционный IPO. Будьте готовы к тому, что однажды вы проснетесь владельцем и одновременно членом совета директоров нескольких компаний, зарегистрированных в таких местах планеты, о которых не слышали даже ведущие туристические агентства. И за каждой сделкой, каждой операцией - выпуск токенов, распределение и продажа криптовалютной выручки, переводы на банковский счет - будут стоять договора и соглашения.



Поэтому мой вам совет, позаботьтесь о проведении полного аудита вашей компании сразу после ICO. Это исключит проблемы с регуляторами в будущем, когда придется пояснять происхождение средств на ваших счетах.



ICO для реального бизнеса



Это самый сложный миф. Ни в одном традиционном бизнесе нет такой доходности, как на крипторынке, он не создан для динамичного развития и сильно зависит от субрегуляторов всех мастей. Будь то пожарные, санэпидемстанции, инспекторы по труду, налоговые органы.



Реальная норма прибыли в традиционных бизнесах - это единицы, максимум десятки процентов. В то время как в ваше ICO будут вкидывать криптовалюты, котировки которых колеблются на те же десятки процентов в неделю, а иногда и в день.



И здесь, внимание, самое важное. Любые расчеты по токенам в будущем вам также придется делать в криптовалюте. Если ваши юристы пропустили обещание обратного выкупа токенов у держателей за прибыль, то выкупать придется за крипту. А доход у вас, скорее всего, даже не в долларе. Где вы возьмете столько цифровых денег?



Курсовые риски становятся неподъемными для любого бизнеса. Раньше с такими проблемами сталкивались лишь финансовые отделы крупнейших транснациональных корпораций. Теперь же любой бизнес на ICO, по умолчанию транснациональный. Даже если это закусочная на колесах, физически стоящая на Крещатике.



Не рассчитывайте, что сможете козырнуть аргументом, что вас "многолетний и прибыльный бизнес". Почти все проекты в криптоэкономике - это голая идея. Изредка прототип. Но инвесторы вкладывают сотни миллионов в перспективы - в то, что произойдет завтра или послезавтра. А тот, кто получает прибыль на традиционных рынках - никому не интересен. Ну, кроме разве, что вашей семьи и налогового инспектора.



Всем спасибо, все свободны



Проведение ICO это настоящее испытание и проверка на прочность для всей команды. Даже после того, как вы успешно разместились, отдохнуть не получится. Теперь вы несете ответственность перед сотнями, если не тысячами инвесторов, с которыми нужно постоянно коммуницировать, раскрывать для них финансовую отчетность и рассказывать о продвижении проекта.



Топовые проекты ведут практически ежедневную статистику и отчетность, публикуют новости и активно работают с сообществом. Не всякому проекту это нужно, но если вы будете играть в молчанку, негативные репутационные последствия будут обеспечены сразу же, а крики "проект - скам" перекроют любой инфоповод, придуманный вашими маркетологами.



Коммуникации, коммуникации и еще раз коммуникации



Инвесторы уже привыкли к громким именам и развращены свободными нравами в цифровой среде. Поэтому не отдают свои деньги в проект, если не видят каждый день первых лиц компании - на конференциях или в лентах Twitter и Facebook. Они не поверят, если не получат ответ на свой комментарий на форуме, даже если сейчас три часа ночи. Причем ответ ожидают не от нанятого безликого модератора, а непосредственно от сотрудника.



ICO - о максимальной открытости миру, коммуникациях без границ, с условными должностями и без бюрократической иерархии. Лично я не вложусь в проект, если мне на прямой вопрос к руководству не ответят первые лица компании. А вы?

Юлия Спорыш, СЕО и co-founder CoinIndex.Agency

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.