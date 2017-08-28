Удар по майнерам: чем грозит произвол силовиков рынку криптовалют

Рынок криптовалют в правовом смысле в Украине оказался в серой зоне. Власть и силовики применяют к нему принцип "что не запрещено, то не разрешено"

Событием месяца на украинском рынке криптовалют в стал налет силовиков на майнинговую ферму, которая располагалась в здании закрытого бассейна на территории столичного института электросварки имени Патона (см. Сюрприз в бассейне. Как силовики ловили майнеров у Патона).



В постановлении суда утверждается, что для добычи криптовалюты майнеры использовали 200 компьютеров, при этом они были в сговоре с сотрудниками бассейна. Правовым основанием для ареста оборудования полицией стало разъяснение НБУ (гиперссылка). Напомним, что месяц назад НБУ отреагировал письмом на всплеск популярности криптовалют. НБУ заявил, что не регулирует обращение цифровых валют и признал их суррогатными деньгами. Но при этом о запрете речь не шла. То, что Нацбанк не рекомендует заниматься криптовалютными операциями, означает лишь одно - все риски возможных потерь от деятельности с криптовалютами игроки этого рынка берут исключительно на себя. В то же время пресечение майнерской деятельности сулит огромными потерями для экономики страны уже в ближайшем будущем.



Что делать и какова перспектива легализации майнинга и рынка криптовалют в Украине? Мнения экспертов.



Матвей Сиворакша, СEO Wolfchange.com



Мы живем в не правовом государстве, поэтому инцидент с арестом оборудования на заводе Патона - это был лишь вопрос времени. Несмотря на то, что в нашей стране майнинг как таковой не запрещен, в суде силовики инкриминировали майнерам именно незаконную деятельность по добыче суррогатных валют. Такие случаи только отпугивают людей, потенциально заинтересованных в майнинге, с чем наша компания уже сталкивается. Подобное отношение правоохранительных органов ничем хорошим назвать нельзя, ведь Украина имеет все предпосылки для развития майнинга как в том же Китае. И это была, чуть ли не единственная сфера, где государство не создавало препятствий для развития.



Несмотря на то, что НБУ не признал майнинг незаконным, определения криптовалют как суррогатных денежных знаков достаточно для того, чтобы если не привлечь к ответственности людей, то хотя бы арестовать оборудование. Есть, конечно, и лазейки. Например, один наш клиент майнинговую деятельность подает как предоставление вычислительных услуг. Но и в этом случае гарантий нет - силовики могут изъять оборудование, правда, не навсегда, а до выяснения обстоятельств.



Конечно, легализация майнинга была бы хорошей альтернативой, но в таком случае мы бы столкнулись с бюрократическими преградами регулирования. По большому счету нам удобнее всего, чтобы государство и в дальнейшем не вмешивалось в нашу работу.



Александр Момот, менеджер по развитию hotmine.io



Аресты в одном из зданий института Патона - это исключительно волюнтаристское решение силовиков с целью получить дополнительный заработок. В дальнейшем, чтобы обосновать свои действия они получили решения суда о том, что майнеры занимались суррогатными валютами. Это якобы является незаконной деятельностью, хотя на самом деле никак не регулируется правовым полем. А что не запрещено, то разрешено.



Это самоуправство, по-другому его назвать нельзя, наносит значительный ущерб экономике нашей страны. Ведь майнеры переносят стоимость из сильных западных экономик в слабую украинскую. В результате Украина уже теряет, так как майнеров переманивают в другие страны. В нашу компанию на днях поступило предложение о переносе вычислительного оборудования в Монголию. Не знаю, как в Монголии обстоят дела с добычей коинов, но такая тенденция обернется потерями сотен тысяч долларов уже в ближайшее время. А в дальнейшем счет пойдет на миллиарды.



Виктория Нечай, глава отдела продаж CCG Mining



Сегодня биткоин не является платежной единицей и не признан НБУ. Статус биткоина не оговорен никакими документами. Какой именно закон нарушили майнеры? Единственное нарушение - неуплата за электричество, что не является основанием для конфискации имущества. Также было оговорено, что производился майнинг биткоина, а по фотографиям видно, что добыча осуществлялась на графических картах, а не на интегральных схемах ASIC, на сегодняшний день для адекватной прибыльности добыча, биткоина не реализовывается на GPU (графических процессорах), скорее всего это был майнинг альткоинов. Что можно посоветовать майнерам? Переносить свои фермы в Европу или Азию, перейти на услуги облачного майнинга и конечно же платить за электроэнергию.





Максим Уперяка, управляющий партнер Byzantium ICO Agency



В Украине абсолютно рандомное правосудие и не важно, чем вы занимаетесь, продаете картошку или майните цифровые валюты. Никто не застрахован от произвола государственного репрессивного аппарата. Хотя понятие репрессий слишком громко звучит в контексте этой ситуации. Я склоняюсь к тому, что это просто решение отдельных сотрудников СБУ, а не охота на майнеров. Более того, я наслышан, как обычно "бедные майнеры" получают электричество для своих ферм и как ввозят оборудование, так что у силовиков могут быть вполне себе законные основания. С уверенностью, можно сказать, что никаких критических последствий от данного инцидента не будет, так как майнинг слишком доходен, чтобы от него отказаться. Этот инцидент просто показал, что есть интерес к майнерам со стороны силовиков, а значит нужно более четко организовывать свое производство. В частности это касается оформления договоров аренды, ввоза оборудования и оплаты электроэнергии, чтобы у органов не было формальных претензий закрыть ферму.



Артем Афян, партнер Адвокатского объединения Juscutum



Во-первых, если говорить о ситуации с заводом Патона, то там, скорее всего, имеет место незаконное использование помещения, без документов, и незаконный забор электричества. Эти действия незаконны не из-за майнинга, любая другая деятельность на таких условиях стала бы одинаковым составом правонарушения.



Другим фактором послужил достаточно неосторожная позиция следователей суда о том, что биткоины - это денежные суррогаты и поэтому их оборот на территории Украины запрещен. С точки зрения права это является абсурдом, но именно эта позиция представителей государства и вызвала широкий резонанс в обществе. В Украине на данный момент сложился серьезный оборот криптовалют, майнинг стал, чуть ли не массовым средством заработка. Эти люди не нарушают никакого законодательства, более того, многие из них платят налоги, хотя такого обязательства перед государством не несут. Результат ожидаем - подобная реакция украинских силовиков серьезно озадачила криптосообщество.



На сегодняшний день от государства требуется обозначить свое отношение к криптовалютам и определить, как нужно платить налоги в этом бизнесе. Ключевым в решении этих вопросов является обеспечение безопасности бизнеса от репрессивных действий силовых структур в дальнейшем.

Максим Нечипоренко, специально для LIGA.net

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