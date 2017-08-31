Шесть мировых банков запустят новую криптовалюту
Шесть банков, входяших в список крупнейших финучреждений мира, активизировали усилия для запуска новой формы валюты. Financial Times уточняет, что эти банки - Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street.
В августе прошлого года швейцарский банк UBS совместно с Clearmatics Technologies создал новую криптовалюту, которую назвал utility settlement coin (USC). В дальнейшем к этому проекту присоединились BNY Mellon, Deutsche Bank и Santander.
Сейчас проект на новой стадии - участники работают над дополнительными мерами защиты новой криптовалюты.
Переход на USC предполагает, что при заключении сделок с ценными бумагами стороны будут использовать не традиционные денежные переводы, а криптовалюту. Ее можно будет обменять на привычные деньги в центробанках. USC при этом будет обмениваться на самые разные традиционные валюты в зависимости от потребностей сторон.
Вчера Государственная фискальная служба напомнила, что статус биткоина в Украине определяется разъяснением НБУ, которое появилось еще в 2014 году.
До этого заместитель председателя НБУ Олег Чурий сообщил, что биткоин не имеет определенного правового статуса в Украине.
Стоимость всех имеющихся в обращении электронных валют мира 28 августа выросла до рекордных $160 млрд.
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