Intel приступает к разработке инфраструктуры Интернета вещей
Компания Intel совместно с китайским гигантом в сфере телекоммуникаций Tencent подписали договор о намерениях по совместной разработке решений на базе технологии blockchain для инфраструктуры Интернета вещей, пишет китайское издание Laoyaoba.
Совместное заявление двух компаний было сделано в Китае на ежегодном мероприятии World Internet of Things.
Разработчики намерены сконцентрировать усилия на развитие проекта компании Tencent - TUSI Internet of Things laboratory. Проект призван повысить безопасность решений для корпоративных клиентов в вычислительной сети физических предметов Интернета вещей.
В свою очередь, Intel предоставит Tencent свою облачную блокчейн-технологию. В заявлении не уточняется, будут ли это разработки на базе Hyperledger или же на основе Coco Framework.
Лаборатория TUSI IoT представляет собой исследовательский центр, специализирующийся на испытаниях перспективных промышленных технологий, их сертификации, совместной разработке и других технических услугах.
Проект TUSI Internet of Things laboratory ставит перед собой амбициозную задачу создать "умный город", где основные службы будут функционировать согласно принципу децентрализации. Участники проекта уверенны, что концепцию "умного города" возможно реализовать применив blockchain, облачные технологии, а также Интернет вещей.
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