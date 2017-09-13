Криптовалютчики в США получили новое предупреждение от регулятора

Регулятор фондовых рынков США напомнил, что при размещении или покупке токенов на ICO нужно придерживаться норм отчетности

Главный бухгалтер американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) предупредила компании, принимающие участие в первичных предложениях монет (ICO), помнить о своих обязательствах по финансовой отчетности, пишет Coindesk.

"Участники инициатив по первичному размещению монет, должны учитывать обязательные инструкции по бухгалтерскому учету, раскрытию и отчетности, основанные на характере их участия", - сказал Уэсли Брикер, который работал в качестве главного бухгалтера регулирующего органа с прошлого года.

Кроме того, он посоветовал инвесторам и владельцам токенов перед размещением или их покупкой задаться следующим вопросами:

- Используется ли специализированное руководство по бухгалтерскому учету (например, для инвестиционных компаний) к представлению финансовой отчетности держателя?

- Каковы характеристики монеты или токена при рассмотрении вопроса о том, как, и по какой цене сделка должна повлиять на финансовую отчетность держателя?

- Какова природа участия держателя в рассмотрении вопроса о том, должна ли деятельность эмитента сводиться или учитываться по методу долевого участия?

Брикер предупредил, что это только "иллюстративные вопросы", и что в соответствии с предыдущим заявлением SEC специфика самого ICO определит, какие требования к отчетности должны быть выполнены.

Напомним, в июльском заявлении SEC по этому вопросу шла речь о том, что федеральные законы о ценных бумагах могут применяться к некоторым ICO. При том эмитенты должны учитывать ряд норм финансовой отчетности. В частности:

- Существуют ли обязательства, требующие признания или раскрытия?

- Имеются ли последствия для обеспечения подоходного налога?

- Существуют ли ранее признанные активы, требующие отмены признания?

- Существуют ли доходы или расходы, требующие признания или отсрочки?

- Существует ли сделка с владельцами, что приводит к классификации долга или долевого участия и, возможно, к возмещению расходов?

- Каковы требования к подаче финансовой отчетности?

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