Криптовалютчики в США получили новое предупреждение от регулятора
Главный бухгалтер американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) предупредила компании, принимающие участие в первичных предложениях монет (ICO), помнить о своих обязательствах по финансовой отчетности, пишет Coindesk.
"Участники инициатив по первичному размещению монет, должны учитывать обязательные инструкции по бухгалтерскому учету, раскрытию и отчетности, основанные на характере их участия", - сказал Уэсли Брикер, который работал в качестве главного бухгалтера регулирующего органа с прошлого года.
Кроме того, он посоветовал инвесторам и владельцам токенов перед размещением или их покупкой задаться следующим вопросами:
- Используется ли специализированное руководство по бухгалтерскому учету (например, для инвестиционных компаний) к представлению финансовой отчетности держателя?
- Каковы характеристики монеты или токена при рассмотрении вопроса о том, как, и по какой цене сделка должна повлиять на финансовую отчетность держателя?
- Какова природа участия держателя в рассмотрении вопроса о том, должна ли деятельность эмитента сводиться или учитываться по методу долевого участия?
Брикер предупредил, что это только "иллюстративные вопросы", и что в соответствии с предыдущим заявлением SEC специфика самого ICO определит, какие требования к отчетности должны быть выполнены.
Напомним, в июльском заявлении SEC по этому вопросу шла речь о том, что федеральные законы о ценных бумагах могут применяться к некоторым ICO. При том эмитенты должны учитывать ряд норм финансовой отчетности. В частности:
- Существуют ли обязательства, требующие признания или раскрытия?
- Имеются ли последствия для обеспечения подоходного налога?
- Существуют ли ранее признанные активы, требующие отмены признания?
- Существуют ли доходы или расходы, требующие признания или отсрочки?
- Существует ли сделка с владельцами, что приводит к классификации долга или долевого участия и, возможно, к возмещению расходов?
- Каковы требования к подаче финансовой отчетности?
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
880
-
488
-
414
-
389
-
260
- Порошенко и замглавы МВФ обсудили очередной транш дла Украины 18:12
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,08/26,11 17:25
- НБУ продлил 14 компаниям разрешение на аудит банков 16:25
- Япония и Корея переходят на платежи в криптовалюте Ripple 15:30
- Украина может подать в суд на PwC по делу ПриватБанка 15:05