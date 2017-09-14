В Украине разработали налоговую схему на основе биткоина

В Украине разработали налоговую схему на основе использования криптовалют для малого бизнеса

Украинская компания Attic Lab и Адвокатское объединение Juscutum разработали юридическую и налоговую схемы, позволяющую оплачивать товар и услуги криптовалютами, в том числе и биткоином, без нарушения закона, пишет ForkLog.

Разработанная схема в первую очередь рассчитана на физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые платят единый налог.

"Предположим, наш ФЛП является энтузиастом криптовалют и разработал Программу развития оборота криптовалюты в Украине. В рамках этой программы Клиент может получать бесплатно блюда от кафе при условии бесплатной передачи криптовалюты на кошелек ФЛП. Чтобы не было дополнительных вопросов со стороны проверяющих. Программу можно выписать в виде публичного договора", - комментируют в Juscutum.

Для предпринимателя нужно заключить договор промышленного кейтеринга со своим кафе. В договоре он берет обязательство оплачивать счета неограниченного круга лиц, которые бесплатно передают ему криптовалюту в гривне по безналичному расчету.

Клиент может переводить на кошелек ФЛП криптовалюту главное, чтобы получатель отразил его в учете и оплатил налоги. При этом чек PPO клиенту выписываться не должен, так как оплата этого блюда уже произошла по безналу от ФЛП.

Согласно статье 292.3 Налогового кодекса Украины (НКУ) ФЛП получает товары на бесплатной основе. В таком случае договор должен быть заключен в письменной форме. Это любой вид договора, главное чтобы в нем не была предусмотрена компенсация стоимости товаров. Или же передачу стоимости можно оформить в виде договора ответственного хранения криптовалюты физлицом-предпринимателем с правом ее использования.

"Договоры также могут заключаться в электронной форме: например, клиент загружает QR-код с сайта, на котором размещены условия такого договора и подписывает его кодом - электронным идентификатором", - пояснила партнер налоговой практики Juscutum Наталья Радченко.

В Украине статус криптовалюты по-прежнему не определен. Поэтому для целей бухгалтерского и налогового учета в Juscutum предлагают считать ее нематериальным активом. Эта рекомендация базируется на том, что список нематериальных активов в стандартах бухгалтерского учета не является исчерпывающим.

Согласно п. 164.2.17 ст. 164 НКУ стоимость питания, бесплатно полученного плательщиком НДФЛ, считается дополнительным благом и должна подлежать налогообложению. Биткоин является нематериальным активом цифровой формы, соответственно, его легко идентифицировать, а его стоимость может быть достоверно определена. При этом существует вероятность получения будущих экономических выгод, связанных с его передачей.

Однако, дополнительное благо должно быть персонифицировано и связано с конкретным лицом, чтобы считаться дополнительным благом. Таким образом, у посетителя кафе, который получает бесплатно чашку кофе за бесплатно переданную криптовалюту, не будет возникать дополнительного блага.

По словам CEO Attic Lab Сергея Васильчука, юридическая схема приема криптовалюты будет утверждена в течение месяца, после чего Attic Lab приступит к технической реализации проекта.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.