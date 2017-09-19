Pirate Bay заставил компьютеры посетителей добывать криптовалюту

Трекер The Pirate Bay поместил на своих страницах программный код, который заставляет компьютеры пользователей добывать криптовалюту

Торрент-трекер The Pirate Bay поместил на некоторых страницах программный код, который заставляет компьютеры посетителей добывать криптовалюту. Об этом администрация трекера сообщает на официальном сайте.



Код загружает процессоры компьютера пользователя, чтобы использовать их мощность для получения вознаграждения (майнинга) в форме цифровых монет Monero.



Включение кода - эксперимент, цель которого - выяснить, сможет ли трекер получать достаточно прибыли без использования онлайн-рекламы, объясняют в Pirate Bay.



Курс одной монеты Monero сейчас составляет около $100.



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