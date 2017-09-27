Япония создает свою цифровую валюту J-Coin

Японские банки создали консорциум по созданию национальной цифровой валюты J-Coin

Японские банки Mizuho Financial Group и Japan Post Bank возглавили консорциум финансовых учреждений. В планы которого входит выпуск национальной цифровой валюты, сообщает Financial Times.

Консорциум банков подсчитал, что благодаря новой криптовалюте экономика Японии сможет получить не менее 10 млрд иен ($90 млн) дополнительно. При этом курс цифровой валюты J-Coin будет жестко привязан к курсу японской иены в соотношении 1:1.

Проект поддержали как власти Японии, так и центробанк страны. Ожидается, что новая криптовалюта под названием J-Coin будет выпущена до начала летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

Доля наличных платежей в Японии достаточно высока - до 70% всех платежей. Это влечет за собой дополнительные расходы. Финансовые учреждения вынуждены нести лишние расходы на транспортировку, инкассацию и аудит больших сумм денежной наличности. Правительства, в свою очередь, рискуют недополучить налоговые поступления из-за сделок на черном рынке при помощи наличных денег.

Европейские страны, такие как Швеция и Дания, также стремятся минимизировать использование наличных денег. В Южной Корее уже заявили о намерении создать "безналичное общество" до 2020 года.

Ранее сообщалось, что Япония стала крупнейшим рынком биткоина, заняв 50,75% в мировом масштаба в связи с оттоком трейдеров первой криптовалютой из Китая.

Япония и Южная Корея также планируют пилотный запуск трансграничных платежей на основе криптовалютной сети Ripple.

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