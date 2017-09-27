 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.26  26.51   EUR:  30.88  31.42
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Япония создает свою цифровую валюту J-Coin

27.09.2017 13:00
Японские банки создали консорциум по созданию национальной цифровой валюты J-Coin
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Японские банки Mizuho Financial Group и Japan Post Bank возглавили консорциум финансовых учреждений. В планы которого входит выпуск национальной цифровой валюты, сообщает Financial Times.

Консорциум банков подсчитал, что благодаря новой криптовалюте экономика Японии сможет получить не менее 10 млрд иен ($90 млн) дополнительно. При этом курс цифровой валюты J-Coin будет жестко привязан к курсу японской иены в соотношении 1:1.

Проект поддержали как власти Японии, так и центробанк страны. Ожидается, что новая криптовалюта под названием J-Coin будет выпущена до начала летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

Доля наличных платежей в Японии достаточно высока - до 70% всех платежей. Это влечет за собой дополнительные расходы. Финансовые учреждения вынуждены нести лишние расходы на транспортировку, инкассацию и аудит больших сумм денежной наличности. Правительства, в свою очередь, рискуют недополучить налоговые поступления из-за сделок на черном рынке при помощи наличных денег.

Европейские страны, такие как Швеция и Дания, также стремятся минимизировать использование наличных денег. В Южной Корее уже заявили о намерении создать "безналичное общество" до 2020 года.

Ранее сообщалось, что Япония стала крупнейшим рынком биткоина, заняв 50,75% в мировом масштаба в связи с оттоком трейдеров первой криптовалютой из Китая.

Япония и Южная Корея также планируют пилотный запуск трансграничных платежей на основе криптовалютной сети Ripple.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Япония, криптовалюта, криптоэкономика, цифровая валюта, J-Coin
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров