В Украине разрабатывают законопроект по криптовалютам

Финансовый комитет Верховной Рады приступил к разработке законопроекта о статусе и принципам обращения криптовалют

Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и деятельности приступрил к разработке законопроекта о регуляции сферы обращения криптовалют, написал у себя в facebook глава финкомитета Сергей Рыбалка.

"В нашем парламентском комитете мы начали работу над законопроектом о криптовалюта. Они набирают все большую популярность в мире", - написал Рыбак.

По его словам, Украина не может закрывать глаз на динамично развивающуюся сферу криптовалютного обращения. Многие государства уже продвинулись в этом направлении. Это позволит развить новые финансовые технологии и будет способствовать привлечению инвестиций, отмечает депутат.

В то же время, он добавил, что криптовалюта сегодня - это крайне рискованный спекулятивный финансовый инструмент. Более того, этот инструмент не имеет никакой реальной стоимости кроме спекулятивного спроса.

Читайте также - Пять способов заработать на криптовалюте

"Поэтому опыт нашего банкопада и финансовых пирамид обязывает нас думать о защите интересов людей, которых могут массово обмануть. На совещании в комитете присутствовали представители НБУ, Минфина, других государственных органов, представители рынка криптовалюта, серьезные эксперты. Собираем мнения и предложения и будем писать проект закона", - отметил Рыбалка.

Напомним, что в НБУ не признают биткоин и другие альткоины валютой.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.