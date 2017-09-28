В Украине разрабатывают законопроект по криптовалютам
Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и деятельности приступрил к разработке законопроекта о регуляции сферы обращения криптовалют, написал у себя в facebook глава финкомитета Сергей Рыбалка.
"В нашем парламентском комитете мы начали работу над законопроектом о криптовалюта. Они набирают все большую популярность в мире", - написал Рыбак.
По его словам, Украина не может закрывать глаз на динамично развивающуюся сферу криптовалютного обращения. Многие государства уже продвинулись в этом направлении. Это позволит развить новые финансовые технологии и будет способствовать привлечению инвестиций, отмечает депутат.
В то же время, он добавил, что криптовалюта сегодня - это крайне рискованный спекулятивный финансовый инструмент. Более того, этот инструмент не имеет никакой реальной стоимости кроме спекулятивного спроса.
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"Поэтому опыт нашего банкопада и финансовых пирамид обязывает нас думать о защите интересов людей, которых могут массово обмануть. На совещании в комитете присутствовали представители НБУ, Минфина, других государственных органов, представители рынка криптовалюта, серьезные эксперты. Собираем мнения и предложения и будем писать проект закона", - отметил Рыбалка.
Напомним, что в НБУ не признают биткоин и другие альткоины валютой.
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