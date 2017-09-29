МВФ может перейти на блокчейн – Лагард

Международный валютный фонд может перейти на технологию блокчейн в будущем

Международный валютный фонд (МВФ) может перейти на технологию блокчейн в системе распределения специальных прав заимствования, передает слова главы МВФ Кристин Лагард агентство Reuters.

"Это не надуманное предположение", - сказала она на конференции организованной Банком Англии, когда она завела речь о том, что специальные права заимствования МВФ (SDR) частично вытеснят доллар и евро.

Лагард сказала, что финансовые институты по всему миру "приглядываются к технологии распределенного реестра", а цифровые валюты могут стать лучшей альтернативой бумажным банкнотам.

"Многие криптовалюты слишком непрозрачны для регуляторов, некоторые подвергаются хакерским атакам. Однако многое из этого обусловлено техническими проблемами, которые могут быть решены со временем. Я думаю, не слишком умно отвергать виртуальные валюты", - отметила глава МВФ.

По мнению Лагард, в какой-то момент владеть криптовалютой станет "проще и безопаснее, чем банкнотами, особенно в отдаленных регионах, а также потому, что эти валюты могут со временем стать более стабильными".

Напомним, что центральный банк ЕС отказался запрещать и регулировать биткоин и другие криптовалюты.

А японские банки создали консорциум по созданию национальной цифровой валюты J-Coin.

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