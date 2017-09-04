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Совет финансовой стабильности обсудит статус биткоина в Украине

04.09.2017 18:05
Совет финансовой стабильности создаст рабочую группу по вопросам статуса криптовалют в Украине
Александр Данилюк (фото - пресс-служба НБУ)

Совет финансовой стабильности создаст рабочую группу по вопросам правового статуса криптовалют в Украине. Об этом министр финансов Александр Данилюк написал на своей странице в Facebook.

"Учитывая важность ИТ-индустрии для экономики Украины, необходимо создавать благоприятные условия для ее развития и для стимулирования инноваций. Поэтому договорились найти оптимальное решение по статусу криптовалют в Украине и выйти на общую позицию регуляторов", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что правовой статус криптовалюты биткоин в Украине, возможно, будет определен до конца сентября.

Национальный банк Украины разъяснил, что биткоин не попадает под определение валюты или денежного суррогата, а майнинг не является нарушением законодательства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, Данилюк
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