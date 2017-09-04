Совет финансовой стабильности обсудит статус биткоина в Украине

Совет финансовой стабильности создаст рабочую группу по вопросам статуса криптовалют в Украине

Совет финансовой стабильности создаст рабочую группу по вопросам правового статуса криптовалют в Украине. Об этом министр финансов Александр Данилюк написал на своей странице в Facebook.



"Учитывая важность ИТ-индустрии для экономики Украины, необходимо создавать благоприятные условия для ее развития и для стимулирования инноваций. Поэтому договорились найти оптимальное решение по статусу криптовалют в Украине и выйти на общую позицию регуляторов", - сообщил он.



Ранее сообщалось, что правовой статус криптовалюты биткоин в Украине, возможно, будет определен до конца сентября.



Национальный банк Украины разъяснил, что биткоин не попадает под определение валюты или денежного суррогата, а майнинг не является нарушением законодательства.



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