Курс биткоина резко упал

После роста выше отметки $5 тысяч курс биткоина опустился до $4,6-4,3 тыс.

Криптовалюта биткоин сегодня, 4 сентября, потеряла в цене от 8% до 15% после рекордного роста курса до $5,01 тыс. Это следует из данных CoinDesk.



Во время сегодняшних торгов курс биткоина колебался между $4,63 тыс. и $4,29 тыс.



В августе в Goldman Sachs прогнозировали снижение курса биткоина почти вдвое. Такое мнение высказала глава отдела технической стратегии инвестбанка Шеба Джафари.



По ее прогнозам, сначала стоимость биткоина вырастет до $4,83 тыс. или даже выше. Однако затем начнется коррекция, и курс снизится до $2,22 тыс.



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