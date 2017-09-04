Курс биткоина резко упал
Криптовалюта биткоин сегодня, 4 сентября, потеряла в цене от 8% до 15% после рекордного роста курса до $5,01 тыс. Это следует из данных CoinDesk.
Во время сегодняшних торгов курс биткоина колебался между $4,63 тыс. и $4,29 тыс.
В августе в Goldman Sachs прогнозировали снижение курса биткоина почти вдвое. Такое мнение высказала глава отдела технической стратегии инвестбанка Шеба Джафари.
По ее прогнозам, сначала стоимость биткоина вырастет до $4,83 тыс. или даже выше. Однако затем начнется коррекция, и курс снизится до $2,22 тыс.
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