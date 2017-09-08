ICО: Как инвесторы зарабатывают тысячи процентов прибыли

ICO – это аналог первичного предложения акций (IPO) в криптоэкономике

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Каждый из тех, кто инвестирует деньги куда-либо, кроме банковского депозита, задумывался о том, как хорошо было бы купить долю в Google или Аmazon, когда эти монстры были еще на стадии стартапа в гараже. Но еще пару лет назад это было нереальным - перспективные стартапы на корню скупались венчурными фондами или структурами того же Google и Аmazon, а сумма для входа в подобную сделку, как правило, имела 6 нулей, что сразу же отсекало мелких и средних инвесторов от этого рынка.

Но мир вступил в фазу криптоэкономики. Это анонимные платежи, 20-летние миллионеры, вовремя купившие биткоины, криптобиржи с миллионными оборотами и феномен ICО. И теперь войти в перспективный проект на ранней стадии с небольшой суммой - вполне реально, приняв участие в ICО.

ICO - это аналог первичного предложения акций (IPO) в криптоэкономике. Организаторы ICO выпускают токены (криптовалюту) и распределяют ее среди своих инвесторов. Инвесторы покупают эти токены в расчете на рост их курса в дальнейшем.

За 2017 год компании привлекли с помощью проведения ICО более 1.5 млрд долл. Для сравнения: за весь 2016 год было привлечено не более 100 млн. Динамика роста дает понимание масштаба этого явления.

А теперь внимание: несколько цифр, которые показывают, сколько заработали инвесторы ICO. Цифры правильные, опечатки в них нет, все они есть в открытом доступе на криптобиржах, и вы легко можете убедиться в их достоверности сами.

Проект Stratis

Дата ICO - 20.06.2016

Собрано USD: 610"908

Продано токенов: 84"000"000

Если оценивать прибыль от инвестиций в долларах США, то она составляет:

цена токена на ICO: $0.007

цена токена сегодня: $5.6

доходность: +79"898.43%.

Если оценивать прибыль от инвестиций в биткоинах, то она составляет:

цена токена на ICO: 0.00001048

цена токена сегодня: 0.00232612

доходность: +22"086.58%.

ICO Spectrocoin - начальная стоимость $0,001 за токен, прошло менее года - рост до $0,15.

Рост свыше 18 000%.

ICO ARK - начальная стоимость $0,01, рост с ноября 2016 г. - до $0,79.

Почти 8000% годовых.

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ЧУВСТВУЮТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЛОЖИЛИ 1000 ДОЛЛАРОВ В ОДНО ИЗ ТАКИХ ICO. А людей таких достаточно много.

ТАКУЮ прибыль получили тысячи инвесторов, которые теперь пишут истории успеха. На рынок ICO приходит все больше денег и компаний, и есть все возможности не читать чужие истории успеха, а вскоре писать свою.

Как правильно выбрать проект для инвестиций?

Изучая условия ICO, найдите ответы на следующие вопросы:

1. Суть продукта, на запуск которого собираются средства. Решает ли этот продукт какую-то реальную проблему?

2. Как в проекте применяется технология блокчейн?

Блокчейн в проекте используется, потому что он реально нужен или потому, что это сейчас в тренде и под такую тему точно дадут денег?

3. В какой стадии разработки находится проект? Если есть просто описание того, что команда намеревается сделать, то до реализации и до денег еще достаточно далеко. Если есть прототип, который можно оценить, - это значительно лучше. Если есть уже полноценно работающий проект, то это прекрасно.

4. Что предлагается инвесторам? Это может быть выкуп токенов через некоторое время по фиксированной цене, могут быть дивиденды, а могут ничего не предлагать, кроме возможности продажи на открытом рынке. Последний вариант самый сомнительный для инвесторов, которые намереваются приобрести токены на ограниченный срок и быстро получить прибыль.

5. Ограничена ли эмиссия токенов? Это очень важный момент, так как если эмиссия не ограничена, организаторы могут в любой момент в разы увеличить предложение на рынке. При неограниченной эмиссии не стоит рассчитывать на рост курса токенов.

6. Сколько денег хотят привлечь организаторы и как собираются эти деньги тратить? Если сумма не ограничена, а в расходах велика доля токенов, которые выделяются на "команду разработки", это плохой признак, говорящий о том, что главной целью является именно сбор средств, а не реализация проекта.

7. Когда и кому можно продать токены? Варианты выхода из проекта (кроме продажи на открытом рынке, которая и так есть по умолчанию).

Чтобы методика оценки была понятнее, проверим ее на конкретном проекте, ICO которого началось, - Клуб инвесторов Vprofite.com

Разбираем по пунктам:

1. Суть продукта - высокодоходное инвестирование с управляемым риском. Хотите вложить деньги, скажем, в криптовалюту, понимая,что ваш убыток при неблагоприятном развитии событий не превысит 10%? Вот это как раз и есть продукт от Vprofite.com

Востребованность сомнений не вызывает.

2. Применение блокчейн: технология применяется для выпуска своей криптовалюты, для прозрачности процесса выпуска токенов и расчетов с инвесторами, для запуска децентрализованной биржи криптовалют и системы онлайн-страхования рисков.

Следовательно, блокчейн используется именно по необходимости, а не по конъюнктурным соображениям.

3. Стадия разработки. По этому пункту высший балл - это успешно действующий с начала 2017 года сервис с тысячами реальных клиентов. О клубе много публикаций в крупных СМИ:

http://cryptorussia.ru/zametki/klub-v-profite-aktualnaya-informaciya-po-investiciyam-v-kriptovalyuty

http://kp.ua/economics/577003-fakt-kak-ynvestyrovat-v-kryptovaluity-v-odyn-klyk

https://ain.ua/2017/06/01/kak-kupit-kriptovalyutu-v-neskolko-klikov

https://www.rbc.ua/rus/news/stoit-seychas-investirovat-kriptovalyuty-1496403636.html

и многие другие.

Также в сети много отзывов от клиентов клуба о своем опыте работы: vprofite.club (отзывы).

4. Предложение для инвесторов.

Инвесторам предлагается выплата прибыли в размере 10 центов на токен 2 раза в течение 2018 года. Учитывая,что токены можно приобрести по цене от 5 до 20 центов в зависимости от времени покупки, это 150-200% годовых прибыли. И это не учитывая роста курсовой стоимости, который весьма вероятен.

5. Эмиссия токенов строго ограничена, дополнительная эмиссия возможна только при голосовании за нее 75% держателей токенов.

Ограниченное предложение - это рост курса токенов. Учитывая, что 10% прибыли платформы будет направляться на ежемесячный выкуп токенов с рынка, рост курса практически гарантирован.

6. Организаторы привлекают конкретную сумму, 90% которой направляется на разработку продукта. Приоритеты сомнений не вызывают: для этой команды ICO - лишь средство реализации масштабных проектов, а не главная цель процесса.

7. Кому и когда можно продать токены? Вот здесь - самое интересное.

Согласно white paper клуба, начиная с ноября 2017, ежемесячно 10% прибыли клуба направляется на выкуп токенов с рынка. Постоянный выкуп токенов при фиксированной эмиссии - это сокращение предложения. Сокращение предложения при росте спроса (а рост спроса неизбежен хотя бы потому,что есть выплаты дивидендов и постоянный рост аудитории клуба - сейчас на 200-300 человек ежедневно) - это практически гарантированный рост курса токенов в разы.

По всем пунктам данное ICO оценивается как перспективное и является хорошим шансом для инвесторов, которые хотят сделать первые шаги на этом рынке. Ознакомится с условиями покупки токенов можно здесь: http://ico.vprofite.club

Обратите внимание, что покупка токенов на стадии PreSale дает возможность купить их по самой выгодной цене.

Pre Sale начался 4 сентября, завершается досрочно - 500 тыс. токенов, выделенных на Pre Sale, раскуплены.СЕЙЧАС с 6 по 13 сентября ПРОХОДИТ первый этап ICO, на котором токены будут продаваться по 10 центов. ЗА ПЕРВЫЕ 10 ЧАСОВ ПРОДАНО 30% ТОКЕНОВ. И ЭТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ после 13 сентября цена токенов составит 20 центов.

После выхода на биржи, по прогнозам аналитиков, цена может вырасти еще в несколько раз. Известный финансовый блоггер и специалист в области криптовалют, владелец сайта www.profvest.com заявляет: Желаю всем успеть купить по 10, чтобы не брать потом по 20, так как с выходом на биржи будет по 50.

ссылка на источник: http://www.profvest.com/2017/09/novie-toleni-ot-vprofite-club.html

И это еще достаточно скромный прогноз, учитывая,что количество токенов ограничено, а какой спрос на них -видно по скорости, с которой ори раскупаются.