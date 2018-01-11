Капитализация криптовалюты Ripple упала вдвое

За неделю Ripple потеряла 52%, подешевев более чем в два ураза

Криптовалюта Ripple, которая с начала декабря 2017 года подорожала в 15 раз - с $0,25 до $3,84 за "монету", стремительно обвалилась всего за неделю.

Максимум ее цены в $3,84 был достигнут 4 января. Капитализация валюты достигала рекордных $148,8 млрд. По этому показателю криптовалюта выскочила на вторую позицию после Bitcoin, потеснив на третью ступеньку Ethereum.

Однако за последующую неделю Ripple потеряла 52%, подешевев более чем вдвое. По данным Coinmarketcap, к 8:41 утра 11 января "монета" стоила уже $1,71.

С капитализацией в $71,5 млрд эта криптовалюта вернулась не третье место, сохраняя почти двукратный разрыв с Bitcoin Cash, который занимает 4-е место.

Обвал Ripple был спровоцирован несколькими факторами.

Во-первых, держатели этой монеты зафиксировали спекулятивную прибыль от декабрьского ралли. Во-вторых, крупнейшая американская криптобиржа Coinbase опровергла слухи об интеграции Ripple на своей торговой площадке GDAX.

Третий удар поступил от портала Coinmarketcap, который удалил из аналитических данных результаты торгов на биржах Южной Кореи, таких как Bithumb, Coinone и Korbit, что существенно снизило среднюю цену Ripple.

Не помогло росту курса Ripple и заявление исполнительного директора компании Брэда Гарлингхауса о переговорах с тремя крупными финансовыми учреждениями о партнерстве.

Источник: Fxteam

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.