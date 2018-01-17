Курс биткоина опустился ниже $10 тысяч

На сегодняшних торгах стоимость биткоина упала ниже $10 тысяч

Стоимость криптовалюты биткоин упала на торгах сегодня, 17 января, ниже $10 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.



Сейчас курс биткоина колеблется от $7708 на бирже Coinrail до $14737 - на HitBTC.



Наибольший объем торгов (8,44% от мирового объема торгов) зафиксирован на площадке Bitfinex, где в среднем биткоин стоит $9543 (за последние сутки там уже наторговали на $1,34 млрд).



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