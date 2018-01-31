Хакеры пытались продать похищенную с Coincheck криптовалюту

Украденная с Coincheck криптовалюта NEM находится на неопознанной учетной записи

Хакеры, взломавшие японскую криптобиржу Coincheck, попытались продать похищенную криптовалюту NEM. Об этом пишет Reuters.



Украденная криптовалюта находится на неопознанной учетной записи, сообщил оператор Coincheck. В настоящий момент сотрудники биржи устанавливают местонахождение человека, использующего эту учетную запись, и связываются с биржами, на которых он пытался продать монеты.



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