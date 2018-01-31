Хакеры пытались продать похищенную с Coincheck криптовалюту
31.01.2018 10:55
Украденная с Coincheck криптовалюта NEM находится на неопознанной учетной записи
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Хакеры, взломавшие японскую криптобиржу Coincheck, попытались продать похищенную криптовалюту NEM. Об этом пишет Reuters.
Украденная криптовалюта находится на неопознанной учетной записи, сообщил оператор Coincheck. В настоящий момент сотрудники биржи устанавливают местонахождение человека, использующего эту учетную запись, и связываются с биржами, на которых он пытался продать монеты.
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