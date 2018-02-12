Курс биткоина подрос до $8,5 тыс.
12.02.2018 08:55
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8:49 биткоин дорожал на 4,89%, до $8,47 тыс.
Фото - iStock/Global Images Ukraine
Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) в понедельник вырос до отметки в $8,5 тыс. после недавнего падения.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8:49 биткоин дорожал на 4,89%, до $8,47 тыс.
Курсы других крупных криптовалют также растут: Ethereum - на 4,96%, до $847,09, Ripple - на 10%, до $1,06, Bitcoin Cash - на 2,98%, до $1249,84.
На прошлой неделе биткоин потерпел значительные потери - его стоимость опустилась сразу на $2 тыс., до $6 тыс. Это произошло на фоне ряда ограничений по торговле криптовалютами со стороны мировых банковских групп и властей ряда стран.
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