Венесуэла выпустит вторую криптовалюту

На следующей неделе Венесуэла планирует запустить новую криптовалюту - Petro Oro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал выпуск второй криптовалюты - Petro Oro - на следующей неделе. Об этом сообщает канал Globovision.



"У нас есть сюрприз касательно Petro Oro, у которого будут те же финансовые расценки, что и у нефть. Однако это вопрос следующей недели", - сказал глава Венесуэлы.



20 февраля в оборот вышла венесуэльская криптовалюта El Petro. Она основана на блокчейн-платформе Ethereum по стандарту ERC20. Для проведения транзакций клиентам необходимо завести специальный цифровой кошелек.



По мнению Мадуро, El Petro поможет Венесуэле нарастить "денежный суверенитет", преодолеть "финансовую блокаду" со стороны США и помочь в поисках новых источников бюджетных поступлений.



El Petro будет обеспечиваться запасами венесуэльских природных ресурсов, в частности, золота, нефти и алмазов, добавил Мадуро.



Вчера стало известно, что объем предварительных продаж El Petro достиг $735 млн.



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