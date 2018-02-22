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Венесуэла выпустит вторую криптовалюту

22.02.2018 10:35
На следующей неделе Венесуэла планирует запустить новую криптовалюту - Petro Oro
Николас Мадуро (фото - Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал выпуск второй криптовалюты - Petro Oro - на следующей неделе. Об этом сообщает канал Globovision.

"У нас есть сюрприз касательно Petro Oro, у которого будут те же финансовые расценки, что и у нефть. Однако это вопрос следующей недели", - сказал глава Венесуэлы.

20 февраля в оборот вышла венесуэльская криптовалюта El Petro. Она основана на блокчейн-платформе Ethereum по стандарту ERC20. Для проведения транзакций клиентам необходимо завести специальный цифровой кошелек.

По мнению Мадуро, El Petro поможет Венесуэле нарастить "денежный суверенитет", преодолеть "финансовую блокаду" со стороны США и помочь в поисках новых источников бюджетных поступлений.

El Petro будет обеспечиваться запасами венесуэльских природных ресурсов, в частности, золота, нефти и алмазов, добавил Мадуро.

Вчера стало известно, что объем предварительных продаж El Petro достиг $735 млн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Венесуэла, криптовалюта
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