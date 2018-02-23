Франция причислила криптовалюты к деривативам

Autorite des Marches Financiers полагает, что криптовалюты должны регулироваться как криптовалюты

Французский Autorite des Marches Financiers (AMF) считает, что финансовые продукты, в основе которых лежат криптовалюты, должны регулироваться как деривативы. Об этом пишет Financial Times.



Онлайн-платформам, таким образом, потребуется разрешение на торговлю подобными контрактами. Кроме того, они больше не смогут рекламировать контракты на криптовалюты онлайн.



Кроме того, французским онлайн-платформам потребуется разрешение, чтобы предложить инвесторам финансовые продукты, основанные на криптовалютах.



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