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Франция причислила криптовалюты к деривативам

23.02.2018 16:25
Autorite des Marches Financiers полагает, что криптовалюты должны регулироваться как криптовалюты
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Французский Autorite des Marches Financiers (AMF) считает, что финансовые продукты, в основе которых лежат криптовалюты, должны регулироваться как деривативы. Об этом пишет Financial Times.

Онлайн-платформам, таким образом, потребуется разрешение на торговлю подобными контрактами. Кроме того, они больше не смогут рекламировать контракты на криптовалюты онлайн.

Кроме того, французским онлайн-платформам потребуется разрешение, чтобы предложить инвесторам финансовые продукты, основанные на криптовалютах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Франция, криптовалюта
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