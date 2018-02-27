Самопровозглашенный создатель биткоина обвиняется в мошенничестве
27.02.2018 11:55
Крейг Райт, который называет себя создателем биткоина, обвинен в США в мошенничестве на более чем $5 млрд
Фото: Pixabay
Крейг Райт, который называет себя создателем биткоина, обвинен в США в мошенничестве на более чем $5 млрд. Об этом пишет Bloomberg.
Крейг заявил, что является создателем биткоина и скрывается под именем Сатоши Накамото, в 2016 году. Это подтвердил один из основателей Bitcoin Foundation Джон Матонис.
Сейчас Крейга обвиняют в том, что он подделал контракты, по которым ему были переданы биткоины, добытые его коллегой Дэйвом Клейманом.
Клейман умер в 2013 году. Семья Клеймана утверждает, что они обладают правами на владение более чем 1 млн биткоинов и технологиями блокчейна на общую сумму $5 млрд.
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