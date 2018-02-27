Самопровозглашенный создатель биткоина обвиняется в мошенничестве

Крейг Райт, который называет себя создателем биткоина, обвинен в США в мошенничестве на более чем $5 млрд

Фото: Pixabay

Крейг Райт, который называет себя создателем биткоина, обвинен в США в мошенничестве на более чем $5 млрд. Об этом пишет Bloomberg.



Крейг заявил, что является создателем биткоина и скрывается под именем Сатоши Накамото, в 2016 году. Это подтвердил один из основателей Bitcoin Foundation Джон Матонис.



Сейчас Крейга обвиняют в том, что он подделал контракты, по которым ему были переданы биткоины, добытые его коллегой Дэйвом Клейманом.



Клейман умер в 2013 году. Семья Клеймана утверждает, что они обладают правами на владение более чем 1 млн биткоинов и технологиями блокчейна на общую сумму $5 млрд.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter