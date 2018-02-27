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Самопровозглашенный создатель биткоина обвиняется в мошенничестве

27.02.2018 11:55
Крейг Райт, который называет себя создателем биткоина, обвинен в США в мошенничестве на более чем $5 млрд
Фото: Pixabay

Крейг Райт, который называет себя создателем биткоина, обвинен в США в мошенничестве на более чем $5 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

Крейг заявил, что является создателем биткоина и скрывается под именем Сатоши Накамото, в 2016 году. Это подтвердил один из основателей Bitcoin Foundation Джон Матонис.

Сейчас Крейга обвиняют в том, что он подделал контракты, по которым ему были переданы биткоины, добытые его коллегой Дэйвом Клейманом.

Клейман умер в 2013 году. Семья Клеймана утверждает, что они обладают правами на владение более чем 1 млн биткоинов и технологиями блокчейна на общую сумму $5 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: США, биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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